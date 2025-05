Wisła Kraków miała sprytny plan, ale pojawił się niespodziewany problem

W piątkowy wieczór Wisła Kraków bez większych problemów pokonała Stal Stalowa Wola 5:0 i zrobiła krok do jak najlepszego rozstawienia w barażach o awans do Ekstraklasy.

Do przerwy krakowianie prowadzili 2:0 i grali z przewagą jednego zawodnika, bo czerwoną kartkę otrzymał Adi Mehremić. Dzięki temu krakowianie mieli komfortową sytuację i mogli wdrożyć plan przygotowań do barażów. Zakładał on, że zawodnicy, którzy byli zagrożeni pauzą z powodu żółtych kartek, mieli otrzymać czwarte upomnienie, by karę odpokutować w najbliższym spotkaniu ze Stalą Rzeszów, a nie ew. w barażach.