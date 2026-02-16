Wisła Kraków lepiej nie mogła sobie tego wymarzyć. "Myślimy tylko o tym"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wisła Kraków zremisowała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1:1, ale komplet punktów zdobyła inna krakowska drużyna. Wieczysta pokonała Puszczę Niepołomice 3:1, awansowała na fotel wicelidera, a to oznacza, że najbliższe derby Krakowa będą także spotkaniem na szczycie I ligi. - Myślimy już tylko o tym spotkaniu - zapewnia Mariusz Jop, trener 13-krotnych mistrzów Polski. Wisła poinformowała, że na mecz z Wieczystą sprzedała już blisko 30 tys. biletów!

Kibice Wisły Kraków
Kibice Wisły KrakówBeata ZawadzkaEast News

Wisła w niedzielę zagrała przeciętne spotkanie. Krakowianie przegrywali z Pogonią, ale remis kwadrans przed końcem spotkania uratował im Angel Rodado.

Warunki do gry nie były łatwe. Oba zespoły próbowały budować ataki wielopodaniowe i chciały grać w piłkę. Na pewno bardzo cenimy ten punkt, bo był taki moment w drugiej połowie, gdzie Pogoń przejęła inicjatywę po strzelonej bramce – przyznał Mariusz Jop, szkoleniowiec Wisły.

Trenerowi lidera I ligi było o tyle łatwiej zaakceptować stratę punktów, że już przed meczem było wiadomo, że remis sprawi, iż przewaga Wisły nad trzecim miejscem (pierwsze, które nie daje bezpośredniego awansu) cały czas będzie wynosiła 12 punktów.

Jakieś trzy godziny po zakończeniu spotkania Pogoń - Wisła doszło jednak do zmiany na pozycji wicelidera, bo Wieczysta Kraków pokonała Puszczę Niepołomice 3:1. A to oznacza, że już w piątek absolutny hit I ligi - derby Krakowa i mecz na szczycie w jednym, bo Wisła zajmuje pierwsze miejsce i ma 11 punktów nad drugą Wieczystą. - Teraz myślimy już tylko o tym meczu - zapewnia Jop.

Przełomowy występ Pietuszewskiego, ale co zrobił Bednarek? Sceny w Portugali, Polacy szaleją

Komplet widzów na I-ligowych derbach Krakowa

Spotkanie zapowiada się nie tylko na wielkie widowisko w I lidze, ale w ogóle jako mecz kolejki w polskiej piłce. Podtekstów jest bowiem bardzo dużo, do tego można się również spodziewać, że to właśnie przy Reymonta w najbliższej kolejce będzie najwyższa frekwencja. Wisła poinformowała bowiem, że na piątkową potyczkę (godz. 20:30) sprzedała już blisko 30 tys. biletów, a to oznacza, że komplet na derbach Krakowa jest niemal pewny.

PJ

Zobacz również:

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026
La Liga

Girona - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Piłkarz w czerwonym stroju drużynowym celebruje gola, wskazując palcem, na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami.
Angel RodadoGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Łysy mężczyzna w sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego stoi na tle stadionu, w tle rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Mariusz JopArtur BarbarowskiEast News
Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi razem na murawie stadionu, wyrażając emocje podczas meczu, w tle widownia i fragment reklamy.
Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP
Bartosz Pisarek: Sprinty łyżwiarskie, tak jak narciarstwo alpejskie, są grą błędówPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja