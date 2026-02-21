W piątkowy wieczór w hicie I ligi przy Reymonta padł remis 1:1. Prezes Królewski po meczu wyglądał na zadowolonego, choć przyznał, że apetyt miał większy.

- Widać było stres po obu zespołach, bo oba chciały wygrać. Wieczysta zagrała lepiej niż w meczu z nami w rundzie jesiennej i to trzeba docenić. Cały mecz to były trochę piłkarskie szachy. Remis przyjmuję z pokorą, ale nie mogę być zadowolony, bo zawsze chcę wygrywać. Brakło nam 15 minut, by zwyciężyć, ale bądźmy pokorni - analizował na gorąco Królewski.

- Ale ogólnie jestem optymistycznie nastawiony. Patrzę na Wisłę i wiem, że musi robić drobne kroki w stronę awansu. Nie można powiedzieć, że zagraliśmy dobrze, ani źle. Spotkały się dwie drużyny, które stworzyły ciekawe widowisko dla 33 tys. widzów - dodał prezes Wisły.

Remis sprawia, że Wisła ciągle ma 11 punktów przewagi nad Wieczystą, ale dla krakowian znacznie ważniejsze będą wyniki zespołów, które zajmują trzecią pozycję, która nie daje bezpośredniego awansu. Przy Reymonta o innym rozwiązaniu niż promocja do Ekstraklasy nie chcą jednak słyszeć. Co więcej - na to samo liczą w Wieczystej.

Moim zdaniem oba zespoły zagrają w Ekstraklasie. To nie jest tak, że transfery Wojtka Kwietnia zostają bez echa, bo sprowadzili zawodników z dobrych klubów. I przy pomocy trenera Kazimierza Moskala ten zespół będzie robił duży progres, zresztą trenerowi już także pogratulowałem tego remisu – zaznacza Królewski.

- Z kolei my zmierzamy do Ekstraklasy i mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach pokażemy naszą ambicję. Mecze przed przerwą na reprezentację są kluczowe, więc liczymy na trzy punkty w kolejnym spotkaniu. A dziś jesteśmy pokornie nastawieni do remisu - dodaje prezes Wisły.

Wisła - Wieczysta. Spotkanie z Bogusławem Cupiałem

Po derbach Krakowa Królewski nie miał wiele czasu na rozmowy, bo - jak się okazało - w lożach stadionu Wisły trwało świętowanie. Na spotkaniu pojawił się bowiem nawet Bogusław Cupiał, wieloletni właściciel Wisły, która pod jego wodzą zdobyła osiem mistrzostw Polski.

- Wracam na imprezę do prezesa Cupiała i prezesa Kwietnia. Jak po meczu wyglądają nasze relacje z właścicielem Wieczystej? Ciągle jesteśmy kolegami - uciął z uśmiechem Królewski.

Z Krakowa Piotr Jawor

