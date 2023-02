Wisła Kraków już dziś dopnie swego? "Wysłaliśmy sygnał!"

Jeśli Wisła pokona dziś Odrę Opole, to po raz pierwszy od miesięcy znajdzie się w strefie, która daje udział w barażach o awans do Ekstraklasy. - Wysłaliśmy sygnał, że nasz zespół nie ma zamiaru się poddać - uważa trener Radosław Sobolewski. Mecz Wisła Kraków - Odra Opole dziś o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.