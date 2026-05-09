Wisła Kraków idzie po wzmocnienia. "Rozmowy trwają, kilka dużych transferów"

Piotr Jawor

Wisła Kraków zapewniła sobie awans do Ekstraklasy, ale już wcześniej przy Reymonta wytypowano zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę w Ekstraklasie. - Oczywiście, że musimy zrobić kilka bardzo mocnych transferów i jesteśmy do tego przygotowani - zapowiada prezes Jarosław Królewski.


Transfer piłkarza pokroju Angela Rodado byłby dla Wisły strzałem w dziesiątkęGrzegorz WajdaEast News

W piątkowy wieczór Wisła pokonała Chrobrego Głogów 2:0 i zapewniła sobie awans do Ekstraklasy. W tej sytuacji prezes Królewski wyszedł do dziennikarzy w szampańskim nastroju.

Mieliśmy trochę turbulencji przez te 3-4 lata, ale dziś jest szczęśliwy dzień. Należy jednak pamiętać, że chcemy wygrać tę ligę, więc jeszcze na dwóch meczach musimy się skupić. Z Chrobrym zagraliśmy bardzo dobrze, nawet nie ma co komentować
zaznacza prezes Wisły.

- Jestem wzruszony, bo tyle razy trzeba było się podnosić po przegranym sezonie czy barażach. I mieć siłę, by zmotywować siebie, partnerów, sponsorów, drużynę. Cieszę się, że dziś wszyscy jesteśmy silniejsi. Były chwile zwątpienia, ale ja tak szybko się nie poddaję - dodaje.

Z jednej strony Królewski właśnie fetuje sukces, ale z drugiej od dłuższego czasu szykuje się do gry w Ekstraklasie. Wisła mogła przymierzać się do niej już po rundzie jesiennej i mimo słabszej wiosny, jej awans ani przez chwilę nie był zagrożony.

Na Ekstraklasę 13-krotni mistrzowie Polski planują jednak wystawić mocniejszy skład.

- Oczywiście, że musimy zrobić kilka bardzo mocnych transferów i jesteśmy już teraz do tego przygotowani. Mamy już wytypowanych zawodników i trwają nawet z nimi rozmowy, ale rewolucji nie przewidujemy. Ten zespół ma jakość, ale to normalne, że będzie jakaś rotacja. Wierzymy jednak w tych graczy, których mamy - podkreśla Królewski.

Pomocnik Maciej Kuziemka: Czy potrzebujemy transferów? To już pytanie do pionu sportowego. Ja raczej nie jestem osobą, która powinna się na ten temat wypowiadać.

Wisła Kraków. Ile transferów do gry w Ekstraklasie?

W klubie nikt otwarcie nie mówi, na jakich pozycjach potrzebne są wzmocnienia, ale Wisła na pewno będzie rozglądała się za bramkarzem, środkowym obrońcą, a także będzie szukała napastnika. Wzmocnień może być jednak znacznie więcej.

- Trudno mówić, ile transferów przeprowadzimy. Może to będzie sześć, a może troszkę więcej. Zależy nam bardziej na jakości niż na liczbie. Ze wszystkimi zawodnikami i sztabem będziemy rozmawiali po sezonie. O oczekiwaniach oraz o tym, co chcemy razem zrobić - mówi Królewski.

