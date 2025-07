Wisła Kraków idzie po rekord. "To jest niesamowite"

Dobry start podziałał także na kibiców, którzy od poniedziałku ruszyli do kas po bilety na dzisiejsze spotkanie z ŁKS-em. Klub co jakiś czas informował o kolejnych tysiącach wykupionych wejściówek i w piątek o godz. 22 licznik wskazywał już 25 tys. W tej sytuacji można spodziewać się, że na trybunach zasiądzie ok. 30 tys. widzów. "To jest niesamowite" - pisze klub w mediach społecznościowych.