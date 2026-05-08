Wisła Kraków gotowa na świętowanie. Trener wysyła bardzo ważny sygnał

Na ten dzień kibice Wisły Kraków czekali blisko cztery lata. To właśnie dziś piłkarze 13-krotnych mistrzów Polski mogą zapewnić sobie awans do Ekstraklasy, w której ostatni raz grali w sezonie 2021/2022.

- To może być dzień, w którym postawimy "kropkę nad i", a wtedy nawet matematycznie, czy teoretycznie, nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu. Inna sprawa, że przypominam sobie, jak niektórzy mówili już o niemal pewnym awansie po przerwie zimowej, ale w piłce zawsze trzeba mieć dużo pokory. I dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić - podkreśla Mariusz Jop, szkoleniowiec Wisły.

Kibice Wisły nadzieję na fetę mieli już w niedzielę. Pod stadionem zebrały się tłumy, które oglądały na telebimie wyjazdowe spotkanie ze Stalą Rzeszów. I choć Krakowianie przełamali wyjazdowe fatum i wygrali 2:1, to mimo tego awansu sobie nie zapewnili, bo jeszcze matematyczne szanse na ich dogonienie ma trzecia w tabeli Wieczysta Kraków. Wszelkie obliczenia pójdą jednak do kosza, jeśli dziś piłkarze Jopa co najmniej zremisują z Chrobrym.

Zadanie wcale jednak nie musi być łatwe. Z jednej strony Wisła w tym sezonie u siebie przegrała tylko raz, ale z drugiej Chrobry zajmuje w tabeli czwarte miejsce, broni niemal najlepiej w całej lidze i cały czas może mieć nadzieję nawet na bezpośredni awans.

To jest zespół powtarzalny i przewidywalny. Tam nie ma przypadku. Są też groźni przy stałych fragmentach gry, do tego dobrze zorganizowani i poukładani. Każdy wie, co ma robić i efektem jest ich miejsce w tabeli. Cały czas liczą się w walce o awans

Wisła Kraków - Chrobry Głogów. Komplet widzów chce fetować awans

Przy Reymonta nikt jednak nie bierze pod uwagę innego rozwiązania, jak zapewnienie sobie awansu. Kibice wykupili wszystkie bilety, a to oznacza, że na fetę gotowych jest 33 tys. osób.

- Chcemy dać im radość i to jest oczywiste. Z jednej strony chcemy im podziękować za wsparcie, a z drugiej strony granie u siebie to jest też odpowiedzialność i zobowiązanie. Przed taką publicznością na pewno damy z siebie wszystko - zaznacza Jop.

Mecz Wisła Kraków - Chrobry Głogów dziś o godz. 21.

PJ

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Królewski. Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Mariusz Jop Artur Barbarowski East News

Analiza Dariusza Rolaka: Mecz Aston Villa - Nottingham Forest z półfinału Ligi Europy Polsat Sport