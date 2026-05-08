Wisła Kraków gotowa na świętowanie. Trener wysyła bardzo ważny sygnał
Już dziś Wisła Kraków może zapewnić sobie awans do Ekstraklasy. By tak się stało, piłkarze Mariusza Jopa muszą dziś co najmniej zremisować u siebie z Chrobrym Głogów. - W piłce zawsze trzeba mieć dużo pokory - przestrzega jednak trener lidera tabeli. Początek spotkania o godz. 21.
Na ten dzień kibice Wisły Kraków czekali blisko cztery lata. To właśnie dziś piłkarze 13-krotnych mistrzów Polski mogą zapewnić sobie awans do Ekstraklasy, w której ostatni raz grali w sezonie 2021/2022.
- To może być dzień, w którym postawimy "kropkę nad i", a wtedy nawet matematycznie, czy teoretycznie, nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu. Inna sprawa, że przypominam sobie, jak niektórzy mówili już o niemal pewnym awansie po przerwie zimowej, ale w piłce zawsze trzeba mieć dużo pokory. I dopóki jest jakaś możliwość, to trzeba spokojnie do tego podchodzić - podkreśla Mariusz Jop, szkoleniowiec Wisły.
Kibice Wisły nadzieję na fetę mieli już w niedzielę. Pod stadionem zebrały się tłumy, które oglądały na telebimie wyjazdowe spotkanie ze Stalą Rzeszów. I choć Krakowianie przełamali wyjazdowe fatum i wygrali 2:1, to mimo tego awansu sobie nie zapewnili, bo jeszcze matematyczne szanse na ich dogonienie ma trzecia w tabeli Wieczysta Kraków. Wszelkie obliczenia pójdą jednak do kosza, jeśli dziś piłkarze Jopa co najmniej zremisują z Chrobrym.
Zadanie wcale jednak nie musi być łatwe. Z jednej strony Wisła w tym sezonie u siebie przegrała tylko raz, ale z drugiej Chrobry zajmuje w tabeli czwarte miejsce, broni niemal najlepiej w całej lidze i cały czas może mieć nadzieję nawet na bezpośredni awans.
To jest zespół powtarzalny i przewidywalny. Tam nie ma przypadku. Są też groźni przy stałych fragmentach gry, do tego dobrze zorganizowani i poukładani. Każdy wie, co ma robić i efektem jest ich miejsce w tabeli. Cały czas liczą się w walce o awans
Wisła Kraków - Chrobry Głogów. Komplet widzów chce fetować awans
Przy Reymonta nikt jednak nie bierze pod uwagę innego rozwiązania, jak zapewnienie sobie awansu. Kibice wykupili wszystkie bilety, a to oznacza, że na fetę gotowych jest 33 tys. osób.
- Chcemy dać im radość i to jest oczywiste. Z jednej strony chcemy im podziękować za wsparcie, a z drugiej strony granie u siebie to jest też odpowiedzialność i zobowiązanie. Przed taką publicznością na pewno damy z siebie wszystko - zaznacza Jop.
Mecz Wisła Kraków - Chrobry Głogów dziś o godz. 21.
