Dokładnie o godz. 22:52 stadion przy ul. Reymonta eksplodował. Sędzia zagwizdał po raz ostatni, piłkarze padli sobie w objęcia, a trener Mariusz Jop w końcu mógł powiedzieć: "Nareszcie!". Po latach prób i eksperymentów Wisła z drzwiami weszła do Ekstraklasy i zapewnia, że teraz zamierza w niej mocno namieszać.

Dwie godziny przed meczem Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków przechadzał się pod stadionem. O spacerze nie było jednak mowy, bo cały czas zaczepiany był przez kibiców. Ci bardziej powściągliwi życzyli powodzenia, pozostali gratulowali awansu. Przy Reymonta jednak nikt nie dopuszczał myśli, że 33 tys. ludzi może wychodzić ze stadionu zawiedzionych.

Wisła Kraków górą nad Chrobrym Głogów. Awans przypieczętowany

Fetą z okazji awansu pachniało już na długo przed meczem. Kibice rozprawiali o składzie drużyny na inaugurację Ekstraklasy, a na świętowanie awansu przyjechali nawet byli piłkarze Wisły: Semir Stilić oraz Marcelo.

Piłkarze Wisły nie mieli wyjścia - musieli zrobić wszystko, by już w piątkowy wieczór zapewnić sobie awans. I tak też grali od pierwszego gwizdka.

Już w drugiej minucie Julius Ertlthaler bez problemu mijał zawodników Chrobrego i gdyby nie chciał się zapisać w historii jako strzelec bramki w tak ważnym meczu, to podałby do jednego z kolegów i Wisła by prowadziła. Zagrał jednak egoistycznie i tylko wysłał rywalom sygnał ostrzegawczy.

Nie minął jednak kwadrans i gospodarze prowadzili. Frederico Duarte pod nieobecność kontuzjowanego Angela Rodado napędza ofensywę Krakowian i nie inaczej było tym razem. Portugalczyk kapitalnie zagrał do Juliana Lelievelda, a ten z pierwszej piłki zdobył bramkę godną już najwyższej klasy rozgrywkowej. - Wisełko nasza, coraz bliżej Ekstraklasa! - ryknęło 33 tys. widzów i wydawało się, że tym razem gospodarzy już nic nie powstrzyma.

Szczególnie, że Chrobry w pierwszej połowie nie był w stanie zagrozić bramce Patryka Letkiewicza. Goście ograniczali się do strzałów z dystansu, na ogół nieprzygotowanych i bardzo niecelnych. Z kolei gospodarze od czasu do czasu próbowali kąsać, a najbliżej trafienia był Jordi Sanchez, który przestrzelił jednak przewrotką.

Dominacja w 2. połowie. Feta w Krakowie rozpoczeta

Już na początku drugiej części stało się niemal jasne, że przynajmniej pół Krakowa tego wieczoru szybko nie zaśnie - Marko Bozić sprytnym uderzeniem po ziemi skierował piłkę do siatki i było 2:0. Później Wisła cały czas przeważała, ale szwankowała skuteczność. W taki wieczór problemy ze strzelaniem bramek zeszły jednak na drugi plan.

Dzięki wygranej Wisła nie tylko zapewniła sobie awans do Ekstraklasy, ale jest też coraz bliżej zakończenia sezonu na pierwszym miejscu. Krakowianie obecnie mają osiem punktów więcej od Śląska Wrocław, któremu do rozegrania zostały jeszcze trzy mecze.

Statystyki meczu Wisła Kraków 2 - 0 Chrobry Głogów Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 20 8 Strzały celne 7 1 Strzały niecelne 8 7 Strzały zablokowane 5 0 Ataki 98 73

Mariusz Jop Artur Barbarowski East News

Jarosław Królewski Michal Klag East News

Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius Ertlthaler Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Caty McNally zaczepiła Francisca Roiga i sztab Igi Świątek INTERIA.PL