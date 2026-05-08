Wisła Kraków doczekała się. Teraz chcą namieszać w Ekstraklasie

Piotr Jawor

Cztery długie sezony czekali kibice Wisły Kraków aż w końcu ich męki dobiegły końca. 13-krotni mistrzowie Polski pokonali Chrobrego Głogów 2:0 i na dwie kolejki przed końcem już nic nie jest w stanie odebrać im promocji do Ekstraklasy. - Awans jest nasz! - ryknęło 33 tys. widzów.

Wisła Kraków wygrała z Chrobrym GłogówKonrad Swierad/Arena Akcji/ArenaAkcjiNewspix.pl

Dokładnie o godz. 22:52 stadion przy ul. Reymonta eksplodował. Sędzia zagwizdał po raz ostatni, piłkarze padli sobie w objęcia, a trener Mariusz Jop w końcu mógł powiedzieć: "Nareszcie!". Po latach prób i eksperymentów Wisła z drzwiami weszła do Ekstraklasy i zapewnia, że teraz zamierza w niej mocno namieszać.

Dwie godziny przed meczem Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków przechadzał się pod stadionem. O spacerze nie było jednak mowy, bo cały czas zaczepiany był przez kibiców. Ci bardziej powściągliwi życzyli powodzenia, pozostali gratulowali awansu. Przy Reymonta jednak nikt nie dopuszczał myśli, że 33 tys. ludzi może wychodzić ze stadionu zawiedzionych.

Fetą z okazji awansu pachniało już na długo przed meczem. Kibice rozprawiali o składzie drużyny na inaugurację Ekstraklasy, a na świętowanie awansu przyjechali nawet byli piłkarze Wisły: Semir Stilić oraz Marcelo.

Piłkarze Wisły nie mieli wyjścia - musieli zrobić wszystko, by już w piątkowy wieczór zapewnić sobie awans. I tak też grali od pierwszego gwizdka.

Już w drugiej minucie Julius Ertlthaler bez problemu mijał zawodników Chrobrego i gdyby nie chciał się zapisać w historii jako strzelec bramki w tak ważnym meczu, to podałby do jednego z kolegów i Wisła by prowadziła. Zagrał jednak egoistycznie i tylko wysłał rywalom sygnał ostrzegawczy.

Nie minął jednak kwadrans i gospodarze prowadzili. Frederico Duarte pod nieobecność kontuzjowanego Angela Rodado napędza ofensywę Krakowian i nie inaczej było tym razem. Portugalczyk kapitalnie zagrał do Juliana Lelievelda, a ten z pierwszej piłki zdobył bramkę godną już najwyższej klasy rozgrywkowej. - Wisełko nasza, coraz bliżej Ekstraklasa! - ryknęło 33 tys. widzów i wydawało się, że tym razem gospodarzy już nic nie powstrzyma.

Szczególnie, że Chrobry w pierwszej połowie nie był w stanie zagrozić bramce Patryka Letkiewicza. Goście ograniczali się do strzałów z dystansu, na ogół nieprzygotowanych i bardzo niecelnych. Z kolei gospodarze od czasu do czasu próbowali kąsać, a najbliżej trafienia był Jordi Sanchez, który przestrzelił jednak przewrotką.

Dominacja w 2. połowie. Feta w Krakowie rozpoczeta

Już na początku drugiej części stało się niemal jasne, że przynajmniej pół Krakowa tego wieczoru szybko nie zaśnie - Marko Bozić sprytnym uderzeniem po ziemi skierował piłkę do siatki i było 2:0. Później Wisła cały czas przeważała, ale szwankowała skuteczność. W taki wieczór problemy ze strzelaniem bramek zeszły jednak na drugi plan.

Dzięki wygranej Wisła nie tylko zapewniła sobie awans do Ekstraklasy, ale jest też coraz bliżej zakończenia sezonu na pierwszym miejscu. Krakowianie obecnie mają osiem punktów więcej od Śląska Wrocław, któremu do rozegrania zostały jeszcze trzy mecze.

Betclic 1 Liga
32. Kolejka
08.05.2026
21:00
Zakończony
Julian Lelieveld
15'
Marko Bozic
48'
Statystyki meczu

Wisła Kraków
2 - 0
Chrobry Głogów
Posiadanie piłki
53%
47%
Strzały
20
8
Strzały celne
7
1
Strzały niecelne
8
7
Strzały zablokowane
5
0
Ataki
98
73
Łysy mężczyzna w sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego stoi na tle stadionu, w tle rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Mariusz JopArtur BarbarowskiEast News
Mężczyzna w okularach ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i czarny krawat, trzyma mikrofon na tle bordowej ścianki z niewyraźnymi logotypami.
Jarosław KrólewskiMichal KlagEast News
Piłkarze w czerwonych koszulkach przytulają się, ciesząc się wspólnie z sukcesu podczas meczu, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius ErtlthalerGrzegorz Wajda/REPORTER East News
