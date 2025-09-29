Wisła Kraków biła głową w mur. Zdecydowała jedna akcja

- Polonia jest bardzo dobrze zorganizowana. Grają na wysokiej intensywności, potrafią funkcjonować w wysokim pressingu, mają też bardzo dobre fazy przejściowe - komplementował rywali przed meczem Mariusz Jop, szkoleniowiec Wisły.

W pierwszej połowie goście udowodnili, że tymi słowami szkoleniowiec nie szukał alibi, ale obiektywnie ocenił siłę beniaminka. Choć Wisła dominowała, to jednak rywale mieli wszystko pod kontrolą. Przede wszystkim potrafili zneutralizować Angela Rodado, ale także wypchnąć krakowian ze swojego pola karnego.

W efekcie największym zagrożeniem przed przerwą był dla bytomian Maciej Kuziemka, który jednak bardziej walczył ze swoją celnością niż z bramkarzem Polonii. Pierwsze dwa uderzenia młodego pomocnika Wisły były bardzo niecelne, a dopiero trzeci napędził gościom stracha, ale również przeleciał obok słupka i na tym w sumie zagrożenie w pierwszej połowie się zakończyło.

Od początku drugiej części znów nikt nie miał wątpliwości, kogo przy Reymonta interesuje remis, a kto gra o pełną pulę. Wisła od początku atakowała i wrzucała piłki w pole karne, ale pierwszą groźną akcję przeprowadziła Polonia. Źle piłkę przyjął Jakub Krzyżanowski, przed polem karnym na nodze ułożył ją sobie Oliwier Kwiatkowski i Patryk Letkiewicz po raz pierwsze musiał poważnie interweniować.

Pół godziny przed końcem trener Mariusz Jop postanowił postawić na doświadczenie i ściągnął dwóch młodzieżowców: Jakuba Krzyżanowskiego i Macieja Kuziemkę, a wprowadził Jamesa Igbekeme i Juliana Lelievelda.

Kluczowa zmiana w Wiśle Kraków

Szybko okazało się, że szkoleniowiec Wisły miał nosa. Po dwóch niezłych próbach Rodado, piłka tuż za polem karnym trafiła do Igbekeme. Nigeryjczyk nie zastanawiał i od razu uderzył, a piłka przemknęła przez gąszcz nóg i zatrzymała się dopiero w siatce.

Po tym trafieniu Polonia nie mogła już kalkulować, tylko wzięła się za ofensywę, dzięki czemu wiślacy także mieli więcej miejsca w ataku. Obu drużynom nie udało się już jednak trafić do siatki.

Dzięki wygranej Wisła umocniła się na pierwszym miejscu i ma cztery punkty więcej od Wieczystej Kraków, z którą w zaległym meczu zmierzy się już w czwartek. Polonia zajmuje czwartą pozycję.

PJ

Statystyki meczu Wisła Kraków 1 - 0 Polonia Bytom Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 16 6 Strzały celne 6 4 Strzały niecelne 6 0 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 96 82

Wisła Kraków Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP

Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Kibice Wisły Kraków Beata Zawadzka East News