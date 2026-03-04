Wisła Kraków atakuje. Zarzuty o szantaż, zwrócili się do policji

Kilka dni temu Śląsk poinformował, że nie wpuści kibiców Wisły na sobotni hit I ligi. Krakowianie od razu zapowiedzieli złożenie doniesienia do prokuratury, a nawet formalną skargę do Komisji Europejskiej. Teraz doszło do kolejnej odsłony starcia.

W kolejnym komunikacie władze Śląska podkreślają, że decyzję o niewpuszczeniu kibiców gości podjęto wyłącznie ze względu na kwestie bezpieczeństwa.

- Zaprzeczamy doniesieniom o naciskach czy "szantażu" ze strony kibiców Śląska Wrocław. Nie ma mowy o kierowaniu się presją osób trzecich lub presją medialną w sytuacji, w której mowa o bezpieczeństwie uczestników wydarzenia. Zgodnie z Uchwałą nr II/85 Zarządu PZPN klub gospodarz ma prawo odmówić przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości w szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa. [...] Zarząd klubu podjął decyzję po konsultacjach przede wszystkim z policją, która przyjęła ją do wiadomości i zakwalifikowała spotkanie jako mecz podwyższonego ryzyka - napisał klub w oświadczeniu.

Prezes Wisły Kraków pisze do policji

Kilka godzin później Jarosław Królewski, prezes Wisły poinformował, że złożył do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w związku z meczem Śląsk - Wisła. Pyta w nim, czy Śląsk rzeczywiście zwracał się do policji o opinię i czy policja rekomendowała klubowi niewpuszczenie gości z Krakowa.

Czy Komenda Miejska Policji wydała opinię lub przekazała informację, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa dla kibiców przemieszczających się na mecz Wisły Kraków, gdyż nie dysponuje odpowiednimi siłami i środkami? - pyta Królewski.

Prezes Wisły powołuje się także na wcześniejsze komunikaty Śląska.

- Zwracam się o jednoznaczne wskazanie, czy [...] Komenda Miejska Policji formułowała wobec organizatora meczu jakiekolwiek stanowisko, opinię bądź rekomendację dotyczącą zasad udziału zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków w meczu, w szczególności czy wskazywała na potrzebę ograniczenia liczby kibiców gości lub całkowitego odmówienia im wstępu, bądź przekazywała inne informacje mogące mieć wpływ na podjęcie przedmiotowej decyzji - pyta Królewski.

Do meczu Śląsk - Wisła pozostały trzy dni (sobota, godz. 17:30), ale na ten moment kibice z Krakowa nie mają zgody na wejście na obiekt.

