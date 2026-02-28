Wisła Kraków atakuje. Wypowiada wojnę innym klubom

Królewski od dłuższego czasu zwraca uwagę na fakt finansowania klubów z pieniędzy publicznych. Uważa, że ten system jest niesprawiedliwy i krzywdzący kluby takie jak Wisła, które z publicznych środków nie dostają nic lub prawie nic.

Czarę goryczy przelała decyzja Śląska Wrocław, który poinformował Wisłę, że nie wpuści kibiców z Krakowa na mecz, który zaplanowany jest na 7 marca (pisaliśmy o tym TUTAJ). W odpowiedzi Wisła poinformowała, że m.in. złoży formalną skargę do Komisji Europejskiej, dotyczącą "potencjalnie nielegalnego finansowania Śląska Wrocław ze środków publicznych, w szczególności w kontekście zasad pomocy publicznej oraz zakłócania uczciwej konkurencji w sporcie profesjonalnym oraz ograniczania praw kibiców".

Wisła Kraków tworzy specjalną stronę internetową

To jednak nie koniec, bo Królewski zapowiedział, że jeszcze w ten weekend uruchomiona zostanie strona internetowa, która udokumentuje postulaty Wisły oraz będzie na bieżąco dokumentować postęp prac nad wnioskiem kierowanym do Komisji Europejskiej. Prezes Wisły dodaje, że jego działania popiera już m.in. Wieczysta Kraków.

Równolegle otworzymy możliwość przystąpienia do inicjatywy dla mniejszych klubów – często tworzonych i prowadzonych z autentycznej pasji, przy bardzo ograniczonych budżetach, które mimo skromnych środków konsekwentnie finansują szkolenie i rozwój trenerów - to one powinny być beneficjentami publicznych programów – informuje Królewski.

- Wierzymy, że środowisko sportowe powinno premiować odpowiedzialne, kompetentne zarządzanie oraz realne inwestycje w rozwój zawodników, zamiast utrwalać mechanizmy, które nie przynoszą trwałej wartości ani lokalnym społecznościom, ani całemu systemowi - dodaje prezes Wisły.

