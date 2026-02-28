Wisła Kraków atakuje. Wypowiada wojnę innym klubom

Zaczęło się od Śląska Wrocław, ale akcja zatacza coraz szersze kręgi. Wisła Kraków wypowiada wojnę klubom wspieranym z pieniędzy publicznych. - Wierzymy, że środowisko sportowe powinno premiować odpowiedzialne, kompetentne zarządzanie oraz realne inwestycje w rozwój zawodników, zamiast utrwalać mechanizmy, które nie przynoszą trwałej wartości ani lokalnym społecznościom, ani całemu systemowi - podkreśla Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków i podkreśla, że do akcji włączyła się już także m.in. Wieczysta Kraków.

Piłkarze w trakcie meczu, zawodnik drużyny w żółtym stroju biegnie z piłką, wokół niego kilku zawodników przeciwników w czerwonych koszulkach, w lewym górnym rogu widoczne zbliżenie mężczyzny w ciemnych okularach, patrzącego na scenę.
Do akcji Wisły Kraków włączyła się już m.in. Wieczysta KrakówArtur Barbarowski/East News/x.com @Sportowy_KanalEast News

Królewski od dłuższego czasu zwraca uwagę na fakt finansowania klubów z pieniędzy publicznych. Uważa, że ten system jest niesprawiedliwy i krzywdzący kluby takie jak Wisła, które z publicznych środków nie dostają nic lub prawie nic.

Czarę goryczy przelała decyzja Śląska Wrocław, który poinformował Wisłę, że nie wpuści kibiców z Krakowa na mecz, który zaplanowany jest na 7 marca (pisaliśmy o tym TUTAJ). W odpowiedzi Wisła poinformowała, że m.in. złoży formalną skargę do Komisji Europejskiej, dotyczącą "potencjalnie nielegalnego finansowania Śląska Wrocław ze środków publicznych, w szczególności w kontekście zasad pomocy publicznej oraz zakłócania uczciwej konkurencji w sporcie profesjonalnym oraz ograniczania praw kibiców".

Wisła Kraków tworzy specjalną stronę internetową

To jednak nie koniec, bo Królewski zapowiedział, że jeszcze w ten weekend uruchomiona zostanie strona internetowa, która udokumentuje postulaty Wisły oraz będzie na bieżąco dokumentować postęp prac nad wnioskiem kierowanym do Komisji Europejskiej. Prezes Wisły dodaje, że jego działania popiera już m.in. Wieczysta Kraków.

Równolegle otworzymy możliwość przystąpienia do inicjatywy dla mniejszych klubów – często tworzonych i prowadzonych z autentycznej pasji, przy bardzo ograniczonych budżetach, które mimo skromnych środków konsekwentnie finansują szkolenie i rozwój trenerów - to one powinny być beneficjentami publicznych programów – informuje Królewski. 

- Wierzymy, że środowisko sportowe powinno premiować odpowiedzialne, kompetentne zarządzanie oraz realne inwestycje w rozwój zawodników, zamiast utrwalać mechanizmy, które nie przynoszą trwałej wartości ani lokalnym społecznościom, ani całemu systemowi - dodaje prezes Wisły.

Mężczyzna w okularach i czarnej marynarce patrzy przed siebie podczas wydarzenia sportowego, w tle rozmazane niebieskie trybuny stadionu i fragment czerwonego baneru reklamowego.
Jarosław KrólewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Jarosław Królewski
Jarosław KrólewskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Piłkarz w czerwonym stroju drużynowym celebruje gola, wskazując palcem, na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami.
Angel RodadoGrzegorz Wajda/REPORTER East News
