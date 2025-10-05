Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wisła idzie po Ekstraklasę. Zachwyty nad 19-latkiem, święto w Krakowie

Michał Chmielewski

To był pogrom. W hicie I ligi Wisła Kraków na własnym stadionie rozbiła Ruch Chorzów aż 3:0. "Biała Gwiazda" przerwę reprezentacyjną spędzi na fotelu lidera, pewnym krokiem zmierza w kierunku upragnionego powrotu do Ekstraklasy. Na murawie w meczu z Ruchem błyszczał m.in. Maciej Kuziemka. Eksperci nie mogli nachwalić się 19-latka.

Maciej Kuziemka
Maciej KuziemkaIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

"Od początku spotkania nic nie zapowiadało, że Ruch aż tak boleśnie oberwie przy Reymonta. Goście od pierwszej minuty zagrali najofensywniej ze wszystkich zespołów, które w tym sezonie przyjechały do Krakowa. Chorzowianie nie planowali ani na chwilę cofnąć się do defensywy, a szans na zdobycie bramki szukali głównie w stałych fragmentach gry" - relacjonował prosto ze stadionu przy ul. Reymonta Piotr Jawor z Interii Sport.

Dopiero w doliczonym do pierwszej połowy czasie gry worek z bramkami otworzył Maciej Kuziemka. 19-latek to prawdziwe objawienie nie tylko krakowskiego, ale i ogólnokrajowego futbolu. Przy trzecim golu dla gospodarzy to on zagrał piłkę w pole karne w ten sposób, że Szymon Szymański wbił ją do własnej siatki.

Misja Papszuna w Rakowie dobiega końca? "Wygląda to, jakby coś się wypaliło". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Koncertowe spotkanie Wisły z Ruchem. Co za słowa futbolowych znawców

Po 12. kolejkach Wisła Kraków zasiada na fotelu lidera tabeli I ligi. Drużyna Mariusza Jopa zebrała 29 punktów. Zaraz po zakończeniu spotkania z Ruchem (3:0) eksperci nie szczędzili pochwał "Białej Gwieździe". Wielu z nich skupiło się na Kuziemce.

"Kuziemka i Pietuszewski - ale przyjemnie się na nich patrzy. Błagam, dajcie im dalej rosnąc w Ekstraklasie, a nie wypychajcie ich do Anglii, byle tylko zarobić" - komentuje Bartłomiej Wrzesiński z naszej redakcji.

"Co za rajd Rodado, co za wykończenie. La Zabawa. A Wisła gra, jakby nie było przerwy, ta sama moc, co w końcówce pierwszej połowy. Koncert Wisły jak na początku sezonu, znów świetnie się to oglądało" - czytamy w dwóch wpisach Mateusza Hawrota z redakcji "Meczyki".

"A Wisła nadal gra najpiękniej w kraju. Gratuluję chłopcom Jopa i Jarosławowi Królewskiemu. Harry Potter polskiej piłki wyczarował piękną ekipę!" - pisze Łukasz Ciona.

"Co to dużo mówić, Wisła Kraków się dzisiaj zabawiła" - ocenia Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej".

"Jak można być tak dobrym, jak Kuziemka czy Pietuszewski. Różne ligi, ale to jak oni rosną jest kosmiczne" - czytamy na profilu Piotra Majchrzaka.

"Mistrzowsko przygotował drużyne Trener Mariusz Jop. Trzy mecze w siedem dni i tak naprawdę w każdym to deklasacja przeciwnika jeśli chodzi o fizyczność. Dzisiaj wymienił dwójkę stoperów i udowodnił że chłop zna się na swojej robocie. Jeśli Wisła do końca sezonu wygra trzynaście meczów i zanotuje jeden remis, to praktycznie Ekstraklasa jest pewna. Praca, pokora, krok po kroku. PS: Łasicki pokazał, jak ważny jest dla tej drużyny. Ciekawe czy przy Reymonta zdecydują się przedłużyć mu kontrakt" - podsumował trafnie Marcin Ryszka.

Trzech piłkarzy w czerwonych koszulkach podczas emocjonalnej celebracji na boisku, jeden z zawodników wyraża radość z szeroko otwartymi ustami, pozostałych dwóch się przytula.
Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarze w czerwonych koszulkach przytulają się, ciesząc się wspólnie z sukcesu podczas meczu, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius ErtlthalerGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Angel Rodado
Angel RodadoAFP

