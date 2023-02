Po niezłym starcie sezonu, Wisła wpadła w dołek, z którego do dziś próbuje się wygrzebać. Po poważnych wzmocnieniach i wygraniu dwóch wiosennych spotkań, atmosfera przy Reymonta jest jednak znacznie lepsza. A poprawi się jeszcze bardziej, jeśli dziś krakowianie pokonają Odrę Opole, bo będzie to oznaczało powrót do strefy barażowej (przynajmniej do niedzieli, gdy szósta obecnie Arka zagra na wyjeździe z Sandecją).