Wielkie święto w Krakowie. Wisła na szczycie. Tak wygląda tabela I ligi
Stało się. Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy. W 32. kolejce gospodarze na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana pokonali Chrobrego Głogów 2:0. Mimo że do końca sezonu Wiśle pozostały jeszcze dwa spotkania, to awans do elity jest już potwierdzony. Tak obecnie wygląda tabela I ligi.
W sezonie 2021/2022 w Krakowie dramat stał się faktem. Wisła z hukiem spadła z Ekstraklasy, do której próbowała wracać trzykrotnie. Za pierwszym razem lepsza w barażach była Puszcza Niepołomice. Rok później "Białej Gwieździe" w ogóle nie udało zakwalifikować się nawet do play-offów.
W poprzednim sezonie w barażach Wisła przegrała z Miedzią Legnica. Tym razem obyło się bez "dodatkowej szansy". W piątek 8 maja Krakowianie zapewnili sobie awans na dwie kolejki przed końcem sezonu. W pierwszym meczu 32. serii gier pokonali u siebie 2:0 Chrobrego Głogów.
Wielkie święto w Krakowie. Wisła z awansem
- Mecz z Chrobrym to jeszcze nie koniec sezonu - chcemy tę ligę wygrać. Nic innego nas nie interesuje. Chcemy przejść do historii jako drużyna, która od pierwszej do ostatniej kolejki była liderem - deklaruje Jarosław Królewski.
Obecnie Wisła Kraków ma rozegrane 32 spotkania i jest liderem tabeli zaplecza Ekstraklasy. Drugi Śląsk Wrocław na ten moment ma osiem oczek mniej. Nawet gdyby zespół Mariusza Jopa przegrał dwa ostanie mecze z Polonią Warszawa i Pogonią Siedlce, nikt nie zabierze mu już awansu.
Sporo może stać się za plecami "Białej Gwiazdy". O drugą pozycję - dającą bezpośredni awans - Śląsk będzie bił się z Wieczystą Kraków. Różne scenariusze mogą wydarzyć się również na lokatach barażowych (3-6).
Oto tabela I ligi w trakcie 32. kolejki (stan na piątek, 8 maja)
- Wisła Kraków - 32 mecze, 18 zwycięstw, 11 remisów, 3 porażki, bramki 69:32, bilans +37, 65 pkt
- Śląsk Wrocław - 31 meczów, 16 zwycięstw, 9 remisów, 6 porażek, bramki 64:44, bilans +20, 57 pkt
- KS Wieczysta Kraków - 31 meczów, 15 zwycięstw, 8 remisów, 8 porażek, bramki 64:44, bilans +20, 53 pkt
- Chrobry Głogów - 32 mecze, 15 zwycięstw, 6 remisów, 11 porażek, bramki 44:33, bilans +11, 51 pkt
- ŁKS Łódź - 31 meczów, 14 zwycięstw, 8 remisów, 9 porażek, bramki 51:44, bilans +7, 50 pkt
- Polonia Warszawa - 31 meczów, 13 zwycięstw, 8 remisów, 10 porażek, bramki 48:46, bilans +2, 47 pkt
- Ruch Chorzów - 31 meczów, 12 zwycięstw, 11 remisów, 8 porażek, bramki 46:42, bilans +4, 47 pkt
- Miedź Legnica - 31 meczów, 13 zwycięstw, 7 remisów, 11 porażek, bramki 48:50, bilans -2, 46 pkt
- Puszcza Niepołomice - 31 meczów, 11 zwycięstw, 12 remisów, 8 porażek, bramki 42:37, bilans +5, 45 pkt
- Polonia Bytom - 31 meczów, 12 zwycięstw, 8 remisów, 11 porażek, bramki 50:42, bilans +8, 44 pkt
- Pogoń Grodzisk Mazowiecki - 31 meczów, 11 zwycięstw, 10 remisów, 10 porażek, bramki 50:51, bilans -1, 43 pkt
- Stal Rzeszów - 31 meczów, 11 zwycięstw, 6 remisów, 14 porażek, bramki 43:51, bilans -8, 39 pkt
- Odra Opole - 31 meczów, 9 zwycięstw, 11 remisów, 11 porażek, bramki 28:37, bilans -9, 38 pkt
- Pogoń Siedlce - 31 meczów, 9 zwycięstw, 9 remisów, 13 porażek, bramki 31:36, bilans -5, 36 pkt
- Stal Mielec - 31 meczów, 8 zwycięstw, 5 remisów, 18 porażek, bramki 43:59, bilans -16, 29 pkt
- Górnik Łęczna - 31 meczów, 5 zwycięstw, 12 remisów, 14 porażek, bramki 37:55, bilans -18, 27 pkt
- Znicz Pruszków - 31 meczów, 6 zwycięstw, 7 remisów, 18 porażek, bramki 34:59, bilans -25, 25 pkt
- GKS Tychy - 31 meczów, 5 zwycięstw, 6 remisów, 20 porażek, bramki 37:67, bilans -30, 21 pkt