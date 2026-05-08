Wielkie święto w Krakowie. Wisła na szczycie. Tak wygląda tabela I ligi

W sezonie 2021/2022 w Krakowie dramat stał się faktem. Wisła z hukiem spadła z Ekstraklasy, do której próbowała wracać trzykrotnie. Za pierwszym razem lepsza w barażach była Puszcza Niepołomice. Rok później "Białej Gwieździe" w ogóle nie udało zakwalifikować się nawet do play-offów.

W poprzednim sezonie w barażach Wisła przegrała z Miedzią Legnica. Tym razem obyło się bez "dodatkowej szansy". W piątek 8 maja Krakowianie zapewnili sobie awans na dwie kolejki przed końcem sezonu. W pierwszym meczu 32. serii gier pokonali u siebie 2:0 Chrobrego Głogów.

- Mecz z Chrobrym to jeszcze nie koniec sezonu - chcemy tę ligę wygrać. Nic innego nas nie interesuje. Chcemy przejść do historii jako drużyna, która od pierwszej do ostatniej kolejki była liderem - deklaruje Jarosław Królewski.

Obecnie Wisła Kraków ma rozegrane 32 spotkania i jest liderem tabeli zaplecza Ekstraklasy. Drugi Śląsk Wrocław na ten moment ma osiem oczek mniej. Nawet gdyby zespół Mariusza Jopa przegrał dwa ostanie mecze z Polonią Warszawa i Pogonią Siedlce, nikt nie zabierze mu już awansu.

Sporo może stać się za plecami "Białej Gwiazdy". O drugą pozycję - dającą bezpośredni awans - Śląsk będzie bił się z Wieczystą Kraków. Różne scenariusze mogą wydarzyć się również na lokatach barażowych (3-6).

Oto tabela I ligi w trakcie 32. kolejki (stan na piątek, 8 maja)

Wisła Kraków - 32 mecze, 18 zwycięstw, 11 remisów, 3 porażki, bramki 69:32, bilans +37, 65 pkt Śląsk Wrocław - 31 meczów, 16 zwycięstw, 9 remisów, 6 porażek, bramki 64:44, bilans +20, 57 pkt KS Wieczysta Kraków - 31 meczów, 15 zwycięstw, 8 remisów, 8 porażek, bramki 64:44, bilans +20, 53 pkt Chrobry Głogów - 32 mecze, 15 zwycięstw, 6 remisów, 11 porażek, bramki 44:33, bilans +11, 51 pkt ŁKS Łódź - 31 meczów, 14 zwycięstw, 8 remisów, 9 porażek, bramki 51:44, bilans +7, 50 pkt Polonia Warszawa - 31 meczów, 13 zwycięstw, 8 remisów, 10 porażek, bramki 48:46, bilans +2, 47 pkt Ruch Chorzów - 31 meczów, 12 zwycięstw, 11 remisów, 8 porażek, bramki 46:42, bilans +4, 47 pkt Miedź Legnica - 31 meczów, 13 zwycięstw, 7 remisów, 11 porażek, bramki 48:50, bilans -2, 46 pkt Puszcza Niepołomice - 31 meczów, 11 zwycięstw, 12 remisów, 8 porażek, bramki 42:37, bilans +5, 45 pkt Polonia Bytom - 31 meczów, 12 zwycięstw, 8 remisów, 11 porażek, bramki 50:42, bilans +8, 44 pkt Pogoń Grodzisk Mazowiecki - 31 meczów, 11 zwycięstw, 10 remisów, 10 porażek, bramki 50:51, bilans -1, 43 pkt Stal Rzeszów - 31 meczów, 11 zwycięstw, 6 remisów, 14 porażek, bramki 43:51, bilans -8, 39 pkt Odra Opole - 31 meczów, 9 zwycięstw, 11 remisów, 11 porażek, bramki 28:37, bilans -9, 38 pkt Pogoń Siedlce - 31 meczów, 9 zwycięstw, 9 remisów, 13 porażek, bramki 31:36, bilans -5, 36 pkt Stal Mielec - 31 meczów, 8 zwycięstw, 5 remisów, 18 porażek, bramki 43:59, bilans -16, 29 pkt Górnik Łęczna - 31 meczów, 5 zwycięstw, 12 remisów, 14 porażek, bramki 37:55, bilans -18, 27 pkt Znicz Pruszków - 31 meczów, 6 zwycięstw, 7 remisów, 18 porażek, bramki 34:59, bilans -25, 25 pkt GKS Tychy - 31 meczów, 5 zwycięstw, 6 remisów, 20 porażek, bramki 37:67, bilans -30, 21 pkt

