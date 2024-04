Wielkie poruszenie w 1. lidze. Reprezentant Polski bliski gry w Serie A

Reprezentant Polski trafi do klubu z Serie A? Kądziołka na testach w Sassuolo

Sytuacja uległa zmianie w tym sezonie i Kądziołka ma już za sobą osiemnaście ligowych występów i dwie bramki zdobyte w barwach Stali Rzeszów . Teraz z zaplecza Ekstraklasy ma szansę trafić prosto na Półwysep Apeniński do klubu, który broni się obecnie przed spadkiem z Serie A . Ofensywnym pomocnikiem zainteresowało się bowiem Sassuolo , do którego młody piłkarz pojechał na testy. Nie są to jednak standardowe testy medyczne - włoscy szkoleniowcy będą oceniać umiejętności sportowe i potencjał reprezentanta Polski.

Tymczasem Sassuolo może już niedługo pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową. Podopieczni Ballardiniego Davide po trzydziestu jeden kolejkach plasują się na przedostatniej, dziewiętnastej pozycji w tabeli. Do siedemnastego, czyli ostatniego miejsca gwarantującego utrzymanie w Serie A, tracą jednak tylko dwa punkty, co przy pozostałych do rozegrania siedmiu meczach na pewno nie jest jeszcze stratą nie do odrobienia. Nie będzie jednak łatwo, by osiągnąć cel już w najbliższej kolejce, bo zespół z Mapei Stadium zmierzy się przed własną publicznością z wiceliderem, AC Milan.