Wielki hit w pierwszej lidze. Świetny występ gospodarzy

Na boisku spotkały się drużyny, które pisały historię polską piłkę nożnej. Ruch i Wisła w sumie mają 27 mistrzostw Polski (jedno więcej chorzowianie), ale przyszło im się mierzyć na zapleczu Ekstraklasy. Śląskiej drużyny w krajowej elicie nie ma od 2017 roku. Krakowianie nieoczekiwanie spadli do pierwszej ligi w poprzednim sezonie.

W bieżących rozgrywkach obie walczą o powrót do Ekstraklasy . Wiosną zwłaszcza Wisła spisuje się znakomicie - z dziewięciu spotkań wygrała osiem i ze środka tabeli wskoczyła już na drugie miejsce, które daje bezpośredni awans. Ruch w tym roku gra trochę - zdobył 15 punktów, ale od czterech spotkań nie wygrał.

Wisła trafia w słupek

Mecz wywołał ogromne zainteresowanie - działacze Ruchu próbowali wynająć Stadion Śląski , by tu rozegrać mecz, ale nie doszli do porozumienia z zarządcami obiektu. Nie pomógł nawet premier Mateusz Morawieck i i chorzowianie podjęli wiślaków na stadionie Piasta Gliwice.

W 3. minucie prawą stroną popędził Tomasz Wójtowicz, podał w pole karne, a tam Boris Moltenis końcem buta wybił piłkę, do której zmierzał Daniel Szczepan . Lekką przewagę miała jednak Wisła, ale w pierwszym kwadransie nie zagroziła rywalom. Za to dalekim wybiegiem musiał ratować się Mikołaj Biegański , gdy chorzowianie próbowali wyprowadzić kontratak.

Piękny wolej Michała Feliksa

W 31. minucie Ruch w końcu trafił w bramkę i to jak. Po podaniu z prawe j strony świetnie do strzału złożył się Michał Feliks i mocnym strzałem z woleja pokonał Biegańskiego. 24-letni zawodnik urodził się w Krakowie i nawet przez sezon był w juniorach Wisły. Teraz strzelił jej piękną bramkę.

Po zmianie stron dobra akcję przeprowadził Kacper Duda, wyłożył piłkę Fernandezowi, ale ten się pogubił. W końcu odegrał do Jamesa Igbekeme, ale ten strzelił bardzo niecelnie. Wiślaków dopadł kolejny pech - tym razem kontuzji doznał Junca, a zastąpił go Dawid Szot.

Łukasz Moneta dżokerem Ruchu

Wisła niemal nie schodziła z połowy Ruchu, ale nie oznacza to, że bramkarz gospodarzy miał pełne ręce roboty. Za to chorzowianie nękali rywali szybkimi atakami. Strzałów właściwie jednak nie było. Aż do 70. minuty. Łukasz Moneta zmienił kontuzjowanego Macieja Sadloka. I za chwilę utonął w objęciach kolegów. Kolejny błyskawiczny atak, Duda nie zdążył za Monetą i ten mocnym strzałem pokonał Biegańskiego. 2-0 dla Ruchu!