Wielka premia dla Wieczystej. Milioner przesłał fortunę. "Tak się wzruszył"

To naprawdę się dzieje - trzeci z rzędu sezon Wieczystej Kraków skończył się awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Teraz sięgnęła ona już elity, od lipca będzie występować w PKO Ekstraklasie. W fazie "zasadniczej" zajęła 3. miejsce w Betclic 1. Lidze. W półfinale barażów wyeliminowała Polonię Warszawa, a w niedzielnym finale pokonała Chrobrego Głogów.

Promocja na najwyższy szczebel oczywiście wiąże się z nagrodami finansowymi. Sam udział w sezonie Ekstraklasy ma dać klubowi 8 milionów złotych, ale jak informował jeszcze podczas transmisji komentator Telewizji Polskiej Maciej Iwański, Wieczysta dostanie 1,5 mln za wygranie play-offów.

Półtora miliona złotych od Wojciecha Kwietnia. To premia za Ekstraklasę

Jak się okazuje, drugie tyle wyłoży jeszcze właściciel Wojciech Kwiecień. To ma być po prostu premia. Majątek biznesmena związanego z siecią aptek "Słoneczna" szacuje się na ok. 500 mln.

Wczoraj spłynęła jakaś gigantyczna, dodatkowa premia za awans. Półtorej bańki, półtora miliona złotych prezes wyłożył, bo tak się wzruszył i tak się ucieszył po awansie

Niektórzy komentują złośliwie, że Janusz Filipiak w 2011 roku dał zespołowi Cracovii premię za utrzymanie w wysokości 2 mln. Trzeba jednak dodać, że kilkanaście miesięcy później określił tę decyzję jako błąd. - Żałuję, że nie spadliśmy z ekstraklasy już w 2009. Wtedy wcześniej zaczęlibyśmy odbudowę - podkreślał.

Wróćmy do Wieczystej. - Mam w sobie taką ciekawość, co oni wymodzą, na co ich stać. Jak szybko to się znudzi albo czy w ogóle to się znudzi. Czy wrócą do koncepcji budowy tego małego stadionu na 7-8 tysięcy. Zapowiada się ciekawie - zaznaczył Borek, rozmawiając z Adamem Sławińskim i byłym reprezentantem Polski Arturem Wichniarkiem.

Jak dodał Borek, prawdopodobnie klub uzyska zgodę, by grać mecze na stadionie Wisły Kraków. Przypomnijmy, że półfinał i finał barażów miała właśnie na obiekcie "Białej Gwiazdy" przy ul. Reymonta 20. - Żartowaliśmy, ile będą kosztowały bilety, bo teraz na baraże były po złotówkę. Ja nie wykluczam, że bilety na Ekstraklasę na Wieczystą będą po dziesięć złotych, że ludzie będą przychodzić, by oglądać gwiazdy polskiej ligi - podkreślił.

Wojciech Kwiecień, 15.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

