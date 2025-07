Wieczysta wciąż szaleje na rynku transferowym. Jest oficjalny komunikat

W drodze po historyczny awans do Ekstraklasy Wieczysta Kraków nie zamierza próżnować na rynku transferowym. W poniedziałek działacze krakowskiego klubu sfinalizowali szósty transfer tego lata. Do Wieczystej trafia 26-letni belgijski skrzydłowy Jacky Donkor, który w poprzednim sezonie świętował awans do holenderskiej Eredivisie.