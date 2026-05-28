Historia Wieczystej to jak opowiadanie z amerykańskiego filmu. Osiedlowa drużyna jeszcze kilka lat temu grała w lidze okręgowej z Kaszowianką czy Piastem Wołowice, a dziś staje u bram Ekstraklasy. By się tam dostać, musi postawić jeszcze dwa kroki.

Cały projekt nie miałby szans na powodzenie, gdyby nie pieniądze Wojciecha Kwietnia. Właściciel sieci aptek długo inwestował w Wisłę Kraków, ale w końcu zdecydował się pójść samodzielną drogą i systematycznie budował potęgę przy Chałupnika.

Drużyna niemal z roku na rok grała o klasę wyżej i nie zamierza zatrzymywać się także na zapleczu Ekstraklasy. Co prawda beniaminkowi nie udało się awansować bezpośrednio (rozgrywki skończyli pięć punktów za Śląskiem Wrocław i 14 za Wisłą Kraków), ale trzecie miejsce w tabeli sprawiło, że przed barażami są w uprzywilejowanej sytuacji - zarówno podczas półfinału, jak i ew. finału będą gospodarzami.

Drużyna nieźle poradziła sobie w końcówce sezonu, choć wokół klubu było bardzo gorąco. Niemal codziennie pojawiały się informacje, że Wojciech Kwiecień porzuci Wieczystą i przeniesie wszystkie pieniądze do Wisły, ale jak na razie do tego daleka droga. Co prawda nikt nie ma pewności, że drużyna nawet w razie awansu wystartuje w Ekstraklasie, ale coraz głośniej słychać, że zawodnicy zrobią wszystko, by do CV wpisać awans. Powód? Premie.

- Jeśli Kwiecień obiecał im pieniądze za awans, to na pewno słowa dotrzyma. Czasem dawał do zrozumienia, że jest niezadowolony z czyjejś gry, ale mimo to wypłacał wszystko co do grosza. Jak go znam, to teraz będzie tak samo, więc zawodnicy mają o co grać i nie odpuszczą walki o awans - mówi nam jeden z byłych zawodników Wieczystej.

Beniaminek cały sezon grał na stadionie Zagłębia Sosnowiec, ale na baraże przenosi się na obiekt Wisły. Zdecydowano, że bilety będą kosztowały tylko 1 zł, by zachęcić kibiców do przyjścia na stadion. I to się udało, bo choć o frekwencji z meczów Wisły Wieczysta może tylko marzyć, to jednak na stadionie może być nawet powyżej 5 tys. widzów, a to pięć razy więcej niż może pomieścić np. stadion przy Chałupnika.

Wieczystą czeka dziś niełatwe zadanie. Choć Polonia do barażów wdarła się niemal w ostatniej minucie sezonu zasadniczego (zwycięską bramkę z Odrą Opole zdobyła w doliczonym czasie), to wiosną spisuje się całkiem nieźle, do tego jest jedną z niewielu ekip, która lepiej spisuje się na wyjazdach niż u siebie. Potwierdzają to nawet starcia z Wieczystą - w Sosnowcu Polonia wygrała 2:1, ale u siebie przegrała aż 1:6.

Baraże o awans do Ekstraklasy. ŁKS musi, Chrobry może

Ciekawie będzie też w drugim półfinale. ŁKS był typowany jako jeden z głównych kandydatów do awansu, tymczasem do ostatniej kolejki walczył o udział w barażach. Ostatecznie wszedł do nich z piątej pozycji i półfinał zagra na wyjeździe.

Zrobimy wszystko, żeby wygrać ten i ewentualnie następny mecz. W zespole widać bardzo dużą chęć do pracy i przygotowania do najbliższego meczu. Teraz nie ma już miejsca na błąd. Trzeba dać z siebie wszystko, bo nie ma rewanżu, czy kolejnego spotkania w lidze, w którym można zmazać plamę

Pod mniejszą presją są zawodnicy Chrobrego. Od nich awansu nikt nie wymagał, ale historyczne wejście do Ekstraklasy byłoby wielkim świętem dla całego Głogowa. Wiosną co prawda lepiej punktuje ŁKS (28, a Chrobry 24), ale w bezpośrednich spotkaniach dwukrotnie wygrał Chrobry (2:1 w Głogowie i 3:1 w Łodzi).

Półfinał barażu o awans do Ekstraklasy Chrobry - ŁKS Łódź dziś o godz. 17:30, a Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa o godz. 20:30.

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków





