Wieczysta walczy o Ekstraklasę, ale czy w niej zagra? "Prezes na pewno dotrzyma słowa"

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Dziś półfinały barażów o awans do Ekstraklasy. Chrobry na swoim stadionie podejmuje ŁKS Łódź (godz. 17:30), a Wieczysta Kraków chce zrobić kolejny historyczny krok w spotkaniu z Polonią Warszawa (godz. 20:30). - Na pewno nie odpuszczą. Jeśli właściciel klubu obiecał im premie, to w razie awansu wypłaci wszystko co do grosza - mówi Interii jeden z byłych zawodników Wieczystej.

Piłkarze Wieczystej Kraków w żółto-czarnych strojach i Wisły Kraków podczas meczu, widoczny tłum widzów.
Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy, czy zagra w niej także Wieczysta?Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Historia Wieczystej to jak opowiadanie z amerykańskiego filmu. Osiedlowa drużyna jeszcze kilka lat temu grała w lidze okręgowej z Kaszowianką czy Piastem Wołowice, a dziś staje u bram Ekstraklasy. By się tam dostać, musi postawić jeszcze dwa kroki.

Cały projekt nie miałby szans na powodzenie, gdyby nie pieniądze Wojciecha Kwietnia. Właściciel sieci aptek długo inwestował w Wisłę Kraków, ale w końcu zdecydował się pójść samodzielną drogą i systematycznie budował potęgę przy Chałupnika.

Drużyna niemal z roku na rok grała o klasę wyżej i nie zamierza zatrzymywać się także na zapleczu Ekstraklasy. Co prawda beniaminkowi nie udało się awansować bezpośrednio (rozgrywki skończyli pięć punktów za Śląskiem Wrocław i 14 za Wisłą Kraków), ale trzecie miejsce w tabeli sprawiło, że przed barażami są w uprzywilejowanej sytuacji - zarówno podczas półfinału, jak i ew. finału będą gospodarzami.

Drużyna nieźle poradziła sobie w końcówce sezonu, choć wokół klubu było bardzo gorąco. Niemal codziennie pojawiały się informacje, że Wojciech Kwiecień porzuci Wieczystą i przeniesie wszystkie pieniądze do Wisły, ale jak na razie do tego daleka droga. Co prawda nikt nie ma pewności, że drużyna nawet w razie awansu wystartuje w Ekstraklasie, ale coraz głośniej słychać, że zawodnicy zrobią wszystko, by do CV wpisać awans. Powód? Premie.

Zobacz również:

Michał Pazdan i Jacek Góralski celebrujący awans Wieczystej na zaplecze Ekstraklasy
Ekstraklasa

Reprezentant Polski ogłosił ws. gry dla Wieczystej. Ostateczna decyzja

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

- Jeśli Kwiecień obiecał im pieniądze za awans, to na pewno słowa dotrzyma. Czasem dawał do zrozumienia, że jest niezadowolony z czyjejś gry, ale mimo to wypłacał wszystko co do grosza. Jak go znam, to teraz będzie tak samo, więc zawodnicy mają o co grać i nie odpuszczą walki o awans - mówi nam jeden z byłych zawodników Wieczystej.

Beniaminek cały sezon grał na stadionie Zagłębia Sosnowiec, ale na baraże przenosi się na obiekt Wisły. Zdecydowano, że bilety będą kosztowały tylko 1 zł, by zachęcić kibiców do przyjścia na stadion. I to się udało, bo choć o frekwencji z meczów Wisły Wieczysta może tylko marzyć, to jednak na stadionie może być nawet powyżej 5 tys. widzów, a to pięć razy więcej niż może pomieścić np. stadion przy Chałupnika.

Wieczystą czeka dziś niełatwe zadanie. Choć Polonia do barażów wdarła się niemal w ostatniej minucie sezonu zasadniczego (zwycięską bramkę z Odrą Opole zdobyła w doliczonym czasie), to wiosną spisuje się całkiem nieźle, do tego jest jedną z niewielu ekip, która lepiej spisuje się na wyjazdach niż u siebie. Potwierdzają to nawet starcia z Wieczystą - w Sosnowcu Polonia wygrała 2:1, ale u siebie przegrała aż 1:6.

Baraże o awans do Ekstraklasy. ŁKS musi, Chrobry może

Ciekawie będzie też w drugim półfinale. ŁKS był typowany jako jeden z głównych kandydatów do awansu, tymczasem do ostatniej kolejki walczył o udział w barażach. Ostatecznie wszedł do nich z piątej pozycji i półfinał zagra na wyjeździe.

Zrobimy wszystko, żeby wygrać ten i ewentualnie następny mecz. W zespole widać bardzo dużą chęć do pracy i przygotowania do najbliższego meczu. Teraz nie ma już miejsca na błąd. Trzeba dać z siebie wszystko, bo nie ma rewanżu, czy kolejnego spotkania w lidze, w którym można zmazać plamę
podkreśla Grzegorz Sroka, trener ŁKS-u.

Pod mniejszą presją są zawodnicy Chrobrego. Od nich awansu nikt nie wymagał, ale historyczne wejście do Ekstraklasy byłoby wielkim świętem dla całego Głogowa. Wiosną co prawda lepiej punktuje ŁKS (28, a Chrobry 24), ale w bezpośrednich spotkaniach dwukrotnie wygrał Chrobry (2:1 w Głogowie i 3:1 w Łodzi).

Półfinał barażu o awans do Ekstraklasy Chrobry - ŁKS Łódź dziś o godz. 17:30, a Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa o godz. 20:30.

Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi razem na murawie stadionu, wyrażając emocje podczas meczu, w tle widownia i fragment reklamy.
Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP
Zawodnik drużyny piłkarskiej w żółto-czarnym stroju z numerem 80 na koszulce idzie po murawie stadionu, wokół niego znajdują się inni piłkarze w identycznych strojach.
Wieczysta KrakówMarcin Golba / NurPhoto AFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w czerwony strój, drugi w żółty, widoczny dynamiczny moment walki na boisku, w tle pozostali zawodnicy i bramka
Wieczysta Kraków - Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News


Sławomir Szmal: Fundamentem jest praca z dziećmi i młodzieżą. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja