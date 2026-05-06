To najprawdopodobniej koniec Wieczystej Kraków, jaką znamy. Od kilkunastu dni media donosiły (Mateusz Borek, Grzegorz Rudynek czy Łukasz Gikiewicz) o nadchodzącym odejściu Wojciecha Kwietnia z klubu. Wszystko ku temu zmierza. We wtorek Piotr Koźmiński z Goal.pl podał, że zawodnicy usłyszeli, że przyszły sezon zespół zacznie w IV lidze, a przecież teraz walczy o wejście do Ekstraklasy.

Nie jest tajemnicą, że biznesmen posiadający sieć aptek "Słoneczna" jest kibicem Wisły. Na stadionie przy ul. Władysława Reymonta 20 wynajmuje lożę. Kilka razy był blisko przejęcia "Białej Gwiazdy". W 2018 roku wspomógł ją finansowo.

Mówi się, że teraz mógłby wejść do struktur. - Wszystko w życiu ma swój czas. My nie będziemy na niego naciskać w zaangażowanie w Wisłę w żaden sposób. Udowodniliśmy sytuacją z Peterem Moorem, że mamy też inne pomysły, jak sytuację systematycznie poprawiać - mówił w lipcu 2025 r. Jarosław Królewski.

Miliarder pojawił się w Wieczystej w czerwcu 2020 roku. Powoli można podsumowywać ten sześcioletni okres. Według wyliczeń Transfermarktu, wydał na transfery 2 mln 350 tys. euro (9 mln 960 tys. złotych), wszystko jednak dopiero w latach 2023-2026. To całkiem spora kwota.

Wystarczyłaby do wysokiego 10. miejsca na liście wydatków ekstraklasowiczów, patrząc od letniego okienka transferowego przed kampanią 2020/21 do teraz. Wieczysta wydała w tym okresie więcej niż Wisła (2,26 mln euro) czy Jagiellonia Białystok (2,23 mln). Liderem takiego zestawienia jest Raków Częstochowa (24,8 mln) przed Widzewem Łódź (23,59 mln), Legią Warszawa (21,14 mln) i Lechem Poznań (17,84 mln). Piąta Cracovia traci już sporo (wydała 6,52).

Trzeba jednak też pamiętać, że transfery gotówkowe to jedno, a drugie to wysokości kontraktów, jakie zarabiały gwiazdy sprowadzane bez ceny odstępnego. Przez zespół przewinęły się przecież takie nazwiska jak Jacek Góralski, Michał Pazdan, Sławomir Peszko, Thibault Moulin, Wilde-Donald Guerrier czy Błażej Augustyn.

Transfery gotówkowe Wieczystej Kraków w ostatnich latach (kwoty w euro):

Aleksandar Djermanović, sezon 25/26 - 600 tys.

Nikola Knezević, 25/26 - 500 tys.

Michał Trąbka, 23/24 - 350 tys.

Mikkel Maigaard, 25/26 - 300 tys.

Paulinho, 25/26 - 200 tys.

Joan Roman, 24/25 - 200 tys.

Chuma, 24/25 - 90 tys.

Michał Feliks, 24/25 - 70 tys.

Rafa Lopes, 24/25 - 40 tys.

Wieczysta Kraków, 15.06.2025 r.

Kazimierz Moskal

