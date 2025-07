Wieczysta podjęła decyzję w sprawie trenera. Wszystko jest już jasne

W trudnych okolicznościach do Wieczystej Kraków wracał Przemysław Cecherz. Przed doświadczonym szkoleniowcem było zadanie uporządkowanie drużyny znajdującej się dołku, a finalnie wywalczenie awansu do Betclic 1. Ligi. Ta misja się powiodła, co nie umknęło włodarzom krakowskiego klubu. Ci postanowili działać i przedłużyli umowę z Cecherzem o kolejny rok.