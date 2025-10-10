Wieczysta ogłosiła nazwisko nowego trenera. Wsparcie prosto z Włoch

5 października Przemysław Cecherz został zwolniony z funkcji trenera Wieczystej Kraków. "Dziękujemy za zaangażowanie i wkład w funkcjonowanie drużyny oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej" - przekazano w krótkim komunikacie.

Decyzja ta wywołała niemałe poruszenie wśród kibiców krakowskiej ekipy. Zdawało się, że wszystko dotychczas szło w dobrym kierunku. Po niedawnym remisie w derbach Krakowa Wieczysta znajdowała się bowiem na pozycji wicelidera tabeli Betclick I Ligi, mając raptem 4 "oczka" straty do liderującej Wisły Kraków. Niemniej zarząd widział sprawę inaczej, decydując się zakończyć współprace z dotychczasowym szkoleniowcem.

Pięć dni później klub ogłosił nowego szkoleniowca. W przestrzeni medialnej pojawiały się nazwiska kandydatów, takich jak chociażby Michał Probierz czy Kazimierz Moskal. Ostatecznie postawiono na Gino Lettieriego.

"Posiada zarówno włoskie, jak i niemieckie obywatelstwo. Swoją bogatą karierę trenerską budował głównie w Niemczech, prowadząc m.in. zespoły MSV Duisburg, Darmstadt 98 oraz FC Augsburg. Pracował również w innych krajach - z litewskim FK Panevėžys zdobył mistrzostwo i Superpuchar kraju, a w ostatnich latach prowadził w Tajlandii drużyny Muangthong United i Uthai Thani FC. Polskim kibicom jest doskonale znany z pracy w Koronie Kielce, którą prowadził w latach 2017-2019, doprowadzając zespół do półfinału Pucharu Polski" - chwali się beniaminek I ligi na oficjalnej stronie internetowej.

58-letni Lettieri podpisał umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu, z opcją rocznego przedłużenia. Tym samy przyjął on na siebie spore wyzwanie, bowiem nie od dziś wiadomo, że planem Wieczystej na ten rok jest ekspresowe wywalczenie awansu do PKO BP Ekstraklasy. W tym celu klub dokonał wielu wzmocnień, a kolejne zapowiadane są w ramach zimowego okna transferowego. Włoch będzie więc musiał szybko zapoznać się z kadrą krakowskiej ekipy, co w realiach trwającego już sezonu nigdy nie jest łatwe. Niemniej Wieczysta Kraków to zespół z dużym potencjałem, co na pewno będzie stanowić spore ułatwienie dla nowego szkoleniowca rewelacji z miasta nad Wisłą.

Warto wspomnieć, że przed dołączeniem do Wieczystej Lettieri zaliczył ekspresowy oraz niezbyt udany epizod w tajlandzkim Uthai Thani, gdzie pracował od maja do października bieżącego roku. W tym czasie jego byli już podopieczni rozegrali 7 spotkań, z czego zwyciężyli 3, natomiast 4 razy zaznali smaku porażki.

