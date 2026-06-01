Wieczysta Kraków z awansem. Trener rywali miał pretensje o jedną rzecz

- Graliśmy z Wieczystą, która była faworytem z kilku względów. W tej lidze ma jednych z najlepszych piłkarzy, do tego my musieliśmy dojechać na to spotkanie. Nie pomagał także fakt, że w półfinale z ŁKS-em zagraliśmy dogrywkę. Mimo to dobrze się zaprezentowaliśmy. Przy stanie 1:0 mieliśmy dwie-trzy kontry i mogliśmy prowadzić dwoma bramkami, a wtedy przeciwnik miałby dużo trudniej. Później robiliśmy wszystko, by doprowadzić do dogrywki, ale zabrakło też trochę szczęścia - mówił na gorąco po meczu Łukasz Becella, trener Chrobrego.

Szkoleniowiec po meczu nie ukrywał, że jego zdaniem gospodarze przesadzali z grą na czas. Przywoływał przykłady udawania kontuzji czy opóźnienia wznowienia pod pretekstem szukania piłki.

Szczególnie w końcówce rywal grał na czas i moim zdaniem powinno się robić to, co w Bundeslidze, czyli upominać zarówno trenerów, jak i całe zespoły. Mam nadzieję, że mądrzejsi ludzie wprowadzą pewne zmiany, szczególnie dla kibiców. Chodzi głównie o nich, żeby nie psuć widowiska

- Na pewno zawodnicy różne tego typu sztuczki będą stosowali, ale musi to być ze smakiem, a nie pięć-sześć razy w meczu. I jeszcze robią to piłkarze, którzy byli graczami ekstraklasowymi - dodaje szkoleniowiec.

"Takie sytuacje wytrącają z rytmu"

Wydaje się, że szkoleniowca szczególnie irytowało zachowanie Antoniego Mikułki. W pierwszej połowie bramkarz Wieczystej wezwał do pomocy sztab medyczny, a w drugiej opóźniał wznowienie gry.

- Symulował kontuzję, później szukał piłki, a przecież to jest młody chłopak. Jakby dostał żółtą kartkę, to by nie było takich sytuacji, które wytrącają z rytmu. W pewnym momencie rywale nie chcieli grać z nami w piłkę, tylko na czas - uważa Becella.

