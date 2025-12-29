Wieczysta Kraków sięgnęła po młodą gwiazdę. Rekord transferowy klubu
Wieczysta Kraków nie próżnuje. Na polskich boiskach trwa przerwa zimowa, ale to nie oznacza, że w klubach nic się nie dzieje. Beniaminek Betclic 1. Ligi właśnie potwierdził hitowy transfer, o którym się mówiło od jakiegoś czasu. Według nieoficjalnych informacji klub pobił własny rekord transferowy.
Wieczysta Kraków jest beniaminkiem Betclic 1. Ligi. Zespół zimę spędza na 6. miejscu w ligowej tabeli i wiosną chciałby przeprowadzić frontalny atak na miejsce premiowane awansem do PKO BP Ekstraklasy.
Nikola Knezević piłkarzem Wieczystej Kraków
W poniedziałek pojawiły się informacje, że krakowski klub chce sprowadzić Nikolę Knezevicia. Informacje te jako pierwszy podał Sebastian Staszewski. Kilka godzin później nastąpiło oficjalne potwierdzenie.
Nowym piłkarzem żółto-czarnych został Nikola Knezević. Serbski pomocnik dołącza do Wieczystej na zasadzie transferu definitywnego z OFK Belgrad. Zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący przez 2,5 roku
Knezević jest wychowankiem Crvenej Zvezdy Belgrad. W barwach tego klubu zadebiutował w Super Lidze Srbije, notując pięć występów w sezonie 2023/2024. Wcześniej ligowy debiut zaliczył w zespole FK Napredak Kruševac.
W obecnym sezonie, reprezentując OFK Belgrad, wystąpił w 19 meczach ligowych i zdobył 3 bramki. W przeszłości Nikola Knežević był także powoływany do reprezentacji Serbia U-21.
Staszewski wcześniej informował, że serbski defensor miałby kosztować krakowski klub 500 tys. euro, co byłoby najdroższym transferem w historii Wieczystej. Dotychczas najdroższym transferem zespołu było pozyskanie Michała Trąbki, który zasilił szeregi krakowskiej ekipy w sezonie 2023/2024. Wówczas włodarze Wieczystej zapłacili za polskiego pomocnika 350 tys. euro.