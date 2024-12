Wieczysta Kraków się zbroi. Były gracz Wisły już na pokładzie

A Wieczysta dalej swoje. Kolejny awans w zasięgu ręki

Wieczysta Kraków to jeden z najciekawszych projektów piłkarskich w Polsce. O klubie zrobiło się głośno w 2020 roku, gdy wielkie pieniądze zainwestował w niego Wojciech Kwiecień. O wyniki nie trzeba się było martwić. Już w sezonie 2020/2021 Wieczysta wywalczyła awans do IV ligi i potrzebowała dwóch kolejnych lat, by zameldować się w III lidze. Tam również nie zagrzała miejsca. W kampanii 2023/2024 podopieczni Sławomira Peszki awansowali do II ligi - i to na trzy kolejki przed końcem kampanii.