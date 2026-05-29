Wieczysta Kraków chce reprezentantów Polski. Kwiecień zaszaleje, już ogłaszają

Michał Chmielewski

Wieczysta Kraków w przyszłym sezonie może zagrać w Ekstraklasie. W czwartek beniaminek I ligi pokonał Polonię Warszawa 3:2 w pierwszym meczu barażowym o awans do elity. Jeśli tak się stanie, Wojciech Kwiecień będzie chciał ściągnąć do drużyny wielkie nazwiska, w tym reprezentantów Polski.

Wojciech Kwiecień w okularach, kaszkiecie i kamizelce rozmawia przez telefon, ma plakietkę na smyczy.
"Historia Wieczystej to jak opowiadanie z amerykańskiego filmu. Osiedlowa drużyna jeszcze kilka lat temu grała w lidze okręgowej z Kaszowianką czy Piastem Wołowice, a dziś staje u bram Ekstraklasy" - pisał ostatnio Piotr Jawor z Interii Sport, ekspert od krakowskiego futbolu.

Po zajęciu trzeciego miejsca w tabeli I ligi zespół Kazimierza Moskala przystąpił do baraży. W czwartek Wieczysta na stadionie Wisły w półfinale play-offów o elitę zmierzyła się z Polonią Warszawa. Gospodarze triumfowali 3:2.

"Nie obyło się bez nerwów, ponieważ po upływie godziny gry przyjezdni za sprawą Simona Skrabba doprowadzili do remisu. Słowa uznania w akcji bramkowej należały się także Robertowi Dadokowi, bo bez jego podania Polonia nie zdobyłaby gola. Gdy wydawało się, że Warszawianie pójdą za ciosem lub widzowie obejrzą dogrywkę, ponownie w tym meczu przypomniał o sobie Stefan Feiertag. Z akcji podwójnie zadowolony musiał być Kazimierz Moskal. Austriakowi asystował wprowadzony tuż przed przerwą Dawid Szymonowicz" - relacjonował szczegółowo Wojciech Kulak z naszej redakcji.

W finale baraży Wieczysta zagra w Krakowie z Chrobrym Głogów. TVP Sport przekazuje, że jeśli beniaminkowi uda się sensacyjnie awansować do Ekstraklasy, Wojciech Kwiecień, szef całego projektu, ruszy na rynek transferowy.

Jak czytamy, krakowski klub ma na oku... byłych obecnie reprezentantów Polski. Mowa o Dawidzie Kownackim i Karolu Linettym. Pierwszy z nich ostatnio był wypożyczony do Herthy BSC, jednak jego głównym pracodawcą pozostaje Werder Brema. Drugi występuje w tureckim Kocaelisporze. Kownacki rozegrał w kadrze siedem spotkań, Linetty aż 47.

Ale to nie koniec. "W przypadku awansu, zapewne tylko kwestią czasu jest choćby złożenie oferty Afimico Pululu, który zdecydował już o odejściu z Jagiellonii. Do Krakowa może trafić także Oliwier Kwiatkowski" - czytamy. Wszystko zależy od tego, czy Wieczysta Kraków pokona w niedzielę Chrobrego Głogów w finale baraży i zamelduje się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.

