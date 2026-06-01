Wieczysta Kraków awansowała. Ważna umowa została przedłużona

Były szkoleniowiec m.in. Wisły Kraków oraz ŁKS Łódź prowadzi Wieczystą od 23 listopada 2025 r. i w tym sezonie był jej czwartym trenerem. Sezon zaczynał Przemysław Cecherz, którego zastąpił Gino Lettieri, następnie drużynę przez trzy tygodnie prowadził Rafał Jędrszczyk i później swoje rządy zaprowadził Moskal.

Już podczas negocjacji umowy, strony ustaliły, że jeśli Moskal wprowadzi drużynę do Ekstraklasy, to jego umowa zostanie automatycznie przedłużona o rok.

- Zdawałem sobie sprawę, w jakim momencie jest drużyna oraz po co przychodzę i właśnie stąd taki, a nie inny zapis. Dziś czuję satysfakcję, że wchodzi on w życie, bo moją ambicją jest poprowadzić drużynę w Ekstraklasie - podkreślał Moskal zaraz po awansie.

Wieczysta Kraków. Co z transferami? "Najbliższe dni coś na pewno przyniosą"

Na temat innych spraw związanych z przyszłością szkoleniowiec nie chciał się jednak wypowiadać. Zapytaliśmy m.in. o transfery, bo pojawiły się informacje, że Wieczysta interesuje się Karolem Linettym czy Dawidem Kownackim.

- Na dziś nie chcę o tym rozmawiać, bo chcemy pocieszyć się z awansu. Mamy jeszcze trochę czasu, by nad pewnymi rzeczami się zastanowić, ale na tę chwilę upajamy się sukcesem - podkreśla Moskal.

Szkoleniowiec przyznał, że przed spotkaniem z Chrobrym nie rozmawiał z Wojciechem Kwietniem, właścicielem Wieczystej.

Przygotowywaliśmy się do meczu, ale najbliższe dni coś na pewno przyniosą. Spodziewam się, że będzie okazja, by się spotkać – zaznacza Moskal.

- Teraz jednak najważniejsze jest świętowanie awansu, a co dalej? Poczekajmy kilka dni i wiele się wyjaśni - dodaje.

Wieczysta przygotowania do startu w Ekstraklasie planuje rozpocząć 18 czerwca.

