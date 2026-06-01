Wieczysta Kraków awansowała. Ważna umowa została przedłużona
Wieczysta Kraków pokonała w finale barażu Chrobrego Głogów 2:1 i jest już w Ekstraklasie. Z końcowym gwizdkiem klub nie tylko zapewnił sobie historyczny sukces, ale też... pozyskał szkoleniowca na przyszły sezon. Awans oznacza bowiem automatyczne przedłużenie kontraktu przez trenera Kazimierza Moskala.
Były szkoleniowiec m.in. Wisły Kraków oraz ŁKS Łódź prowadzi Wieczystą od 23 listopada 2025 r. i w tym sezonie był jej czwartym trenerem. Sezon zaczynał Przemysław Cecherz, którego zastąpił Gino Lettieri, następnie drużynę przez trzy tygodnie prowadził Rafał Jędrszczyk i później swoje rządy zaprowadził Moskal.
Już podczas negocjacji umowy, strony ustaliły, że jeśli Moskal wprowadzi drużynę do Ekstraklasy, to jego umowa zostanie automatycznie przedłużona o rok.
- Zdawałem sobie sprawę, w jakim momencie jest drużyna oraz po co przychodzę i właśnie stąd taki, a nie inny zapis. Dziś czuję satysfakcję, że wchodzi on w życie, bo moją ambicją jest poprowadzić drużynę w Ekstraklasie - podkreślał Moskal zaraz po awansie.
Wieczysta Kraków. Co z transferami? "Najbliższe dni coś na pewno przyniosą"
Na temat innych spraw związanych z przyszłością szkoleniowiec nie chciał się jednak wypowiadać. Zapytaliśmy m.in. o transfery, bo pojawiły się informacje, że Wieczysta interesuje się Karolem Linettym czy Dawidem Kownackim.
- Na dziś nie chcę o tym rozmawiać, bo chcemy pocieszyć się z awansu. Mamy jeszcze trochę czasu, by nad pewnymi rzeczami się zastanowić, ale na tę chwilę upajamy się sukcesem - podkreśla Moskal.
Szkoleniowiec przyznał, że przed spotkaniem z Chrobrym nie rozmawiał z Wojciechem Kwietniem, właścicielem Wieczystej.
Przygotowywaliśmy się do meczu, ale najbliższe dni coś na pewno przyniosą. Spodziewam się, że będzie okazja, by się spotkać – zaznacza Moskal.
- Teraz jednak najważniejsze jest świętowanie awansu, a co dalej? Poczekajmy kilka dni i wiele się wyjaśni - dodaje.
Wieczysta przygotowania do startu w Ekstraklasie planuje rozpocząć 18 czerwca.
PJ