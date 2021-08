Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Widzew Łódź. Janusz Niedźwiedź: W Widzewie jest zupełnie nowe rozdanie, potrzebujemy czasu. Wideo INTERIA.TV

Łodzianie szukają napastnika, bo dwóch leczy kontuzje - Karol Czubak i Przemysław Kita. Trener Janusz Niedźwiedź ma do dyspozycji tylko Pawła Tomczyka i Bartosza Guzdka. Pierwszy z nich jest w zespole od zimy, ale, na razie strzelił tylko trzy gole, w tym dwa z rzutów karnych. Szkoleniowiec bardzo w niego wierzy, Tomczyk mocno trenuje, ale na inaugurację sezonu mógł strzelić dwie bramki, ale zmarnował stuprocentową sytuację. Trafił za to z rzutu karnego na 3:0. 19-letni Guzdek to melodia przyszłości.

Trener Widzewa podkreślał, że dyrektor sportowy wciąż poszukuje napastnika. Na razie na testy przyjechał Villanueva. Hiszpan jest wychowankiem Villareal. Występował też w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii - U-16 i U-17, z którą wywalczył awans na mistrzostwa Europy, ale na turniej nie pojechał.

Reklama

W seniorskiej piłce zadebiutował w drugiej drużynie Villarealu. W sezonie 2019/2020 trafił do Recreativo Granada, które występuje w czwartej lidze hiszpańskiej. Zagrał w trzech meczach, potem nastąpił przerwa z powodu pandemii koronawirusa, a następnie doznał kontuzji. Ostatni występ w meczu ligowym zaliczył w lutym 2020 roku.





AK