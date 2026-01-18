Rozgrywki Betclic 1. Ligi zostaną wznowione 6 lutego. Liderem na półmetku jest Wisła Kraków, która ma sporą przewagę nad pozostałymi rywalami. "Biała Gwiazda" w dziewiętnastu kolejkach zgromadziła 43 punkty. To o dziewięć więcej niż druga Polonia Bytom.

Na szóstym miejscu plasuje się drugi krakowski klub - Wieczysta. Beniaminek ma mocarstwowe plany i także chciałby awansować do PKO BP Ekstraklasy. Tyle, że klub ma także inne potrzeby.

Wieczysta wróci do Krakowa? Są nowe informacje

Po awansie do Betclic 1. Ligi Wieczysta musiała wyprowadzić się z Krakowa. Zespół swoje domowe mecze rozgrywa w Sosnowcu, co jest niekomfortową sytuacją. Władze klubu chciały rozgrywać swoje spotkanie na stadionie przy ul. Reymonta. To jednak okazało się niemożliwe. Po długich negocjacjach kluby ustaliły, że Wieczysta jesienią będzie grać w Sosnowcu, a wiosną będzie korzystać z krakowskiego stadionu. Te ustalenia są już nieaktualne.

W niedzielny wieczór Wisła i Wieczysta wydały wspólne oświadczenie. Wynika z niego, że Wieczysta wiosną dalej będzie grać w Sosnowcu, a najwcześniej zagra w swoim mieście przy okazji ewentualnych meczów barażowych o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie ustalono, że "TS Wisła Kraków udzieli Wieczystej promesy na grę na Synerise Arena - Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie w rozgrywkach I ligi lub Ekstraklasy od sezonu 2026/2027".

- Powyższe decyzje zostały podjęte w sposób odpowiedzialny i pragmatyczny, z uwzględnieniem realiów logistycznych, infrastrukturalnych oraz produkcyjnych, w tym obsługi transmisji telewizyjnych, Multiligi oraz harmonogramów nadawców, które w warunkach równoległego użytkowania stadionu przez trzy zespoły znacząco ograniczają elastyczność operacyjną - czytamy w uzasadnieniu.

Wieczysta - Wisła Przemysław Langier materiały prasowe

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków MICHAL KLAG/REPORTER East News

Piłkarze Wieczystej Kraków Marcin Golba AFP

