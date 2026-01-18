Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wisła Kraków i Wieczysta Kraków mają w tym sezonie jeden cel. Jest nim awans do PKO BP Ekstraklasy. Bliżej tego celu jest "Biała Gwiazda". Tymczasem w niedzielę wieczorem oba kluby wydały wspólny komunikat. Szczególnie ważny jest on dla kibiców beniaminka Betclic 1. Ligi.

Dwóch piłkarzy w sportowych strojach stoi na murawie boiska, jeden ubrany w żółto-czarą koszulkę z numerem 7, drugi w czerwoną z numerem 9, widoczny sędzia oraz fragment innych zawodników w tle.
Wisła i Wieczysta wydały wspólne oświadczenieMarcin GolbaAFP

Rozgrywki Betclic 1. Ligi zostaną wznowione 6 lutego. Liderem na półmetku jest Wisła Kraków, która ma sporą przewagę nad pozostałymi rywalami. "Biała Gwiazda" w dziewiętnastu kolejkach zgromadziła 43 punkty. To o dziewięć więcej niż druga Polonia Bytom.

Na szóstym miejscu plasuje się drugi krakowski klub - Wieczysta. Beniaminek ma mocarstwowe plany i także chciałby awansować do PKO BP Ekstraklasy. Tyle, że klub ma także inne potrzeby.

    Po awansie do Betclic 1. Ligi Wieczysta musiała wyprowadzić się z Krakowa. Zespół swoje domowe mecze rozgrywa w Sosnowcu, co jest niekomfortową sytuacją. Władze klubu chciały rozgrywać swoje spotkanie na stadionie przy ul. Reymonta. To jednak okazało się niemożliwe. Po długich negocjacjach kluby ustaliły, że Wieczysta jesienią będzie grać w Sosnowcu, a wiosną będzie korzystać z krakowskiego stadionu. Te ustalenia są już nieaktualne.

    W niedzielny wieczór Wisła i Wieczysta wydały wspólne oświadczenie. Wynika z niego, że Wieczysta wiosną dalej będzie grać w Sosnowcu, a najwcześniej zagra w swoim mieście przy okazji ewentualnych meczów barażowych o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie ustalono, że "TS Wisła Kraków udzieli Wieczystej promesy na grę na Synerise Arena - Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie w rozgrywkach I ligi lub Ekstraklasy od sezonu 2026/2027".

    - Powyższe decyzje zostały podjęte w sposób odpowiedzialny i pragmatyczny, z uwzględnieniem realiów logistycznych, infrastrukturalnych oraz produkcyjnych, w tym obsługi transmisji telewizyjnych, Multiligi oraz harmonogramów nadawców, które w warunkach równoległego użytkowania stadionu przez trzy zespoły znacząco ograniczają elastyczność operacyjną - czytamy w uzasadnieniu.

    Zawodnicy obu drużyn piłkarskich wraz z dziećmi i maskotkami wychodzą na murawę stadionu podczas ceremonii otwarcia meczu, na środku boiska znajduje się duże okrągłe logo sponsora, trybuny wypełnione kibicami.
    Wieczysta - WisłaPrzemysław Langiermateriały prasowe
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w czerwony strój, drugi w żółty, widoczny dynamiczny moment walki na boisku, w tle pozostali zawodnicy i bramka
    Wieczysta Kraków - Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
    Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi razem na murawie stadionu, wyrażając emocje podczas meczu, w tle widownia i fragment reklamy.
    Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP
