Ważne wieści dla kibiców Wisły Kraków. Rozstrzygnęły się losy największej gwiazdy

Wisła Kraków już przed sezonem była wymieniona w gronie poważnych kandydatów do powrotu na boiska Ekstraklasy. Pierwsze kolejki tylko potwierdziły te przypuszczenia. Drużyna Mariusza Jopa w nową kampanię wkroczyły z impetem, którego od dawna nie obserwowaliśmy na polskich boiskach. Krakowski klub po pierwszych pięciu spotkaniach miał na koncie komplet punktów, a za sobą prawdziwy pogromy - 7:0 ze Zniczem Pruszków, 5:0 z ŁKS-em Łódź oraz 4:0 ze Stalą Mielec.

Dorobek Wisły robi wrażenie, nawet jeżeli z czasem ten impet znacznie osłabł. Pomimo tego w tym sezonie tylko Miedź Legnica potrafiła znaleźć receptę na piłkarzy "Białej Gwiazdy".

Jedyna na ten moment porażka jest w pewnym stopniu symboliczna. To właśnie mecz z Legniczanami w ostatnich barażach przypieczętował klęskę kolejnej próby powrotu do Ekstraklasy.

W pucharowych derbach bez kontuzjowanego lidera. Ważne wieści przed kolejnym startem w lidze

W tym tygodniu Wisła przedłużyła swoje szansę na ponowne sięgnięcie po Puchar Polski. Środowe starcie w ramach 1/16 finału rozgrywek oznaczało już drugie w tym sezonie derby Krakowa. W odróżnieniu od ligowego starcia z Wieczystą, w przypadku meczu z Hutnikiem Kraków nie mogło być mowy o pokojowej atmosferze. Wszystko oczywiście przez waśnie kibiców obu drużyn.

Wisła na terenie drugoligowca wygrała dzięki widowiskowemu trafieniu z rzutu wolnego Kacpra Dudy. Niestety, ten mecz zostanie zapamiętany przede wszystkim z powodu skandalicznego transparentu, który w pewnym momencie pojawił się na trybunach stadionu Hutnika.

Jop w tym spotkaniu nie miał do dyspozycji Angela Rodado. Najlepszy snajper Wisły i zdecydowany lider klasyfikacji strzelców (14 goli w 14 spotkaniach ligowych) w ostatnim spotkaniu Betclic 1. Ligi ze Stalą Rzeszów doznał urazu, przez który musiał przedwcześnie zejść z murawy. Już po spotkaniu szkoleniowiec Wisły wspomniał o kontuzji stawu skokowego, który wykluczała występ Hiszpana w derbach Krakowa.

Sztab medyczny Wisły rozpoczął walkę o to, by Rodado był w pełni sprawny na kolejny mecz ligowy. Przed wyjazdem do Głogowa na spotkanie z Chrobrym szkoleniowiec lidera Betclic 1. Ligi rozwiał wszelkie obawy kibiców w sprawie zdrowia ich największej gwiazdy.

- Angel Rodado jedzie z nami do Głogowa i jest gotowy do gry - oznajmił na konferencji prasowej Mariusz Jop cytowany przez "Studio Reymonta".

Rozwiń

Wyjazdowy mecz Wisły Kraków z Chrobrym Głogów zostanie rozegrany 2 listopada o godz. 14:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Bożydar Iwanow: To małżeństwo nie było udane Polsat Sport

Triumfujący Angel Rodado (Wisła Kraków) w meczu ze Śląskiem Wrocław Grzegorz Wajda Reporter

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News