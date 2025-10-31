Ważne wieści dla kibiców Wisły Kraków. Rozstrzygnęły się losy największej gwiazdy
W wygranych 1:0 derbach Krakowa w ramach Pucharu Polski Wisła Kraków musiała radzić sobie bez swojej największej gwiazdy. Udział Angela Rodado w starciu z Hutnikiem Kraków uniemożliwił uraz stawu skokowego. Kontuzja Hiszpana stawiała pod znakiem zapytania jego występ w niedzielnym spotkaniu ligowym z Chrobrym Głogów. Tuż przed spotkaniem ważne wieści dla sympatyków "Białej Gwiazdy" przekazał jej trener Mariusz Jop.
Wisła Kraków już przed sezonem była wymieniona w gronie poważnych kandydatów do powrotu na boiska Ekstraklasy. Pierwsze kolejki tylko potwierdziły te przypuszczenia. Drużyna Mariusza Jopa w nową kampanię wkroczyły z impetem, którego od dawna nie obserwowaliśmy na polskich boiskach. Krakowski klub po pierwszych pięciu spotkaniach miał na koncie komplet punktów, a za sobą prawdziwy pogromy - 7:0 ze Zniczem Pruszków, 5:0 z ŁKS-em Łódź oraz 4:0 ze Stalą Mielec.
Dorobek Wisły robi wrażenie, nawet jeżeli z czasem ten impet znacznie osłabł. Pomimo tego w tym sezonie tylko Miedź Legnica potrafiła znaleźć receptę na piłkarzy "Białej Gwiazdy".
Jedyna na ten moment porażka jest w pewnym stopniu symboliczna. To właśnie mecz z Legniczanami w ostatnich barażach przypieczętował klęskę kolejnej próby powrotu do Ekstraklasy.
W pucharowych derbach bez kontuzjowanego lidera. Ważne wieści przed kolejnym startem w lidze
W tym tygodniu Wisła przedłużyła swoje szansę na ponowne sięgnięcie po Puchar Polski. Środowe starcie w ramach 1/16 finału rozgrywek oznaczało już drugie w tym sezonie derby Krakowa. W odróżnieniu od ligowego starcia z Wieczystą, w przypadku meczu z Hutnikiem Kraków nie mogło być mowy o pokojowej atmosferze. Wszystko oczywiście przez waśnie kibiców obu drużyn.
Wisła na terenie drugoligowca wygrała dzięki widowiskowemu trafieniu z rzutu wolnego Kacpra Dudy. Niestety, ten mecz zostanie zapamiętany przede wszystkim z powodu skandalicznego transparentu, który w pewnym momencie pojawił się na trybunach stadionu Hutnika.
Jop w tym spotkaniu nie miał do dyspozycji Angela Rodado. Najlepszy snajper Wisły i zdecydowany lider klasyfikacji strzelców (14 goli w 14 spotkaniach ligowych) w ostatnim spotkaniu Betclic 1. Ligi ze Stalą Rzeszów doznał urazu, przez który musiał przedwcześnie zejść z murawy. Już po spotkaniu szkoleniowiec Wisły wspomniał o kontuzji stawu skokowego, który wykluczała występ Hiszpana w derbach Krakowa.
Sztab medyczny Wisły rozpoczął walkę o to, by Rodado był w pełni sprawny na kolejny mecz ligowy. Przed wyjazdem do Głogowa na spotkanie z Chrobrym szkoleniowiec lidera Betclic 1. Ligi rozwiał wszelkie obawy kibiców w sprawie zdrowia ich największej gwiazdy.
- Angel Rodado jedzie z nami do Głogowa i jest gotowy do gry - oznajmił na konferencji prasowej Mariusz Jop cytowany przez "Studio Reymonta".
Wyjazdowy mecz Wisły Kraków z Chrobrym Głogów zostanie rozegrany 2 listopada o godz. 14:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.