Warta Poznań zrobiła krok wstecz w walce o PKO BP Ekstraklasę. "Zieloni" przegrali po bardzo słabym meczu z Chrobrym Głogów 1-2 w 29. kolejce I ligi. Goście wydostali się ze strefy spadkowej.

29. kolejka Polska - 1. liga

2020-06-30 17:40 | Stadion: Stadion Groclinu Dyskobolii Warta Poznań Chrobry Głogów 1 2 DO PRZERWY 0-0 M. Jakóbowski 90' R. Mandrysz 63' M. Lebedyński 86'

Mecz w Poznaniu poprzedziła minuta ciszy, ponieważ zmarł Andrzej Kaliszan, były koszykarz Warty, a następnie działacz i szef sekcji piłkarskiej. Miał 72 lata. To właśnie za czasów Andrzeja Kaliszana Warta Poznań wywalczyła w 1993 roku awans do Ekstraklasy i występowała w niej przez dwa sezony - jak na razie po raz ostatni w swojej historii. To był ojciec Arkadiusza, wychowanka "Zielonych" i reprezentanta Polski.

Już w szóstej minucie goście dokonali pierwszej zmiany. Kontuzjowanego Adriana Benedyczaka zastąpił Krzysztof Kubica, czyli młodzieżowiec zastąpił młodzieżowca. Benedyczak został zniesiony na noszach.

Jeszcze przed końcem pierwszego kwadransa inny piłkarz Chrobrego miał problem. Po zderzeniu w polu karnym obandażowano głowę Przemysława Stolca, ale obrońca głogowian wrócił potem do gry.



I to było wszystko, co można napisać o pierwszej, słabej połowie.

W 49. minucie Krzysztof Danielewicz przymierzył z ostrego kąta, ale piłka przeszła obok słupka. Piotr Tworek, trener Warty, wprowadzał podstawowych zawodników - Michała Jakóbowskiego i Roberta Janickiego, ale to rywale strzelili gola. W 63. minucie Szymon Drewniak zagrał prostopadle do Roberta Madrysza, który uderzył natychmiast, pokonując Adriana Lisa.