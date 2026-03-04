Walkower dla Wisły Kraków? Wrze przed hitem, jest oficjalny komunikat PZPN

Jakub Rzeźnicki

Potężna awantura wybuchła w środę pomiędzy Wisłą Kraków, a Śląskiem Wrocław. Wszystko przez to, że Wrocławianie odmówili wpuszczenia kibiców "Białej Gwiazdy" na stadion. W odwecie prezes krakowskiego klubu poinformował, że złoży wniosek o walkower - zweryfikowanie meczu jako 3:0 dla Wisły. Wieczorem ukazał się komunikat PZPN w tej sprawie.

Jarosław Królewski zagroził wycofaniem się Wisły Kraków z rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. PZPN wystosował w tym temacie komunikat
Jarosław Królewski i Cezary KuleszaMarcin Golba/NurPhoto via Getty Images / MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPGetty Images

Po tym, jak Śląsk Wrocław ogłosił w środę, że nie wpuści na stadion na hitowy mecz z Wisłą zorganizowanej grupy kibiców z Krakowa, wybuchła potężna burza. Z taką decyzją nie mógł pogodzić się Jarosław Królewski, który w mediach społecznościowych opublikował serię wpisów uderzających w Śląsk.

Jarosław Królewski grzmi przed hitem. Domaga się walkowera dla Wisły Kraków

Prezes "Białej Gwiazdy" poinformował, że złoży wniosek o walkower - zweryfikowanie meczu jako 3:0 dla Wisły. Jakby tego było mało, zapowiedziała skierowanie zawiadomienia do prokuratury i Komisji Europejskiej.

"Jeśli w ciągu 48 godzin opinia publiczna nie otrzyma klarownej precyzyjnej informacji (nie bełkotu) - od Policji oraz Śląska Wrocław, co właściwie dzieje się we Wrocławiu i co zadecydowało o niewpuszczeniu naszych kibiców na stadion, nasz zespół nie pojedzie do Wrocławia. Nie możemy w takiej sytuacji ryzykować ich zdrowia, skoro władze Śląska Wrocław i Policja nie są w stanie zabezpieczyć spotkania - a nie wiemy, co będzie się działo poza nim" - napisał w mediach społecznościowych Jarosław Królewski.

    PZPN reaguje ws. konfliktu Wisły ze Śląskiem. Takie kary grożą za niewpuszczenie kibiców

    Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" postanowili zwrócić się w tej sprawie do PZPN z prośbą o komentarz. Oto jaką otrzymali odpowiedź.

    Możliwość udziału kibiców gości w meczach wyjazdowych stanowi ważny element współzawodnictwa sportowego oraz integralną część piłkarskiego widowiska. Każdy przypadek odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców drużyny przyjezdnej musi zostać racjonalnie uzasadniony i udokumentowany w oparciu o niezbity materiał dowodowy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa związkowego
    brzmiał komunikat w tej sprawie.

    Śląsk w tej sytuacji zobowiązany jest przedstawić zasadność decyzji o niewpuszczeniu kibiców przyjezdnych. Jeżeli organy dyscyplinarne PZPN ocenią, iż nie było podstaw ku odmówieniu sympatykom Wisły Kraków wejścia na stadion, mogą zostać orzeczone sankcje.

    Jaka kara w takiej sytuacji grozi Śląskowi Wrocław? Możliwych scenariuszy jest kilka - od kar pieniężnych, przez walkowera, konieczność rozgrywana meczu bez udziału publiczności, a nawet całkowity zakaz rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem kibiców.

    Sytuacja nie zostanie jednak rozwiązana przed hitem Betclic 1. Ligi, co w rozmowie z TVP Sport zaznaczył prezes PZPN - Cezary Kulesza. Ujawnił on, że nie ma możliwości podejmowania działań prewencyjnych przed rozegraniem spotkania. Postępowanie może zostać wszczęte dopiero po meczu.

    Piłkarze drużyny w bordowych strojach świętują zdobycie gola na stadionie, jeden zawodnik uśmiechnięty z rozłożonymi ramionami, a inny wskakuje mu na plecy, w tle widać trybuny pełne kibiców.
    Piłkarze Wisły KrakówSOPA ImagesGetty Images
    Mężczyzna w okularach i czarnej marynarce prezentuje czerwony t-shirt z napisem 'Nierówne zasady gry' oraz białą gwiazdą, stojąc na tle stadionu sportowego z widoczną tablicą reklamową.
    Jarosław KrólewskiGrzegorz WajdaReporter
    Cezary Kulesza
    Cezary KuleszaMateusz Birecki/REPORTEREast News
