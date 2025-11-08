W Wiśle Kraków zaświeciła się czerwona lampka. Mocne ostrzeżenie

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie świetnie. Zdecydowanie prowadzi w tabeli I ligi i ma dziesięć punktów więcej od trzeciego miejsca, które nie daje bezpośredniego awansu do Ekstraklasy.

Na tym etapie od lat żaden zespół w I lidze nie miał takiej przewagi, ale krakowianie mają nadzieję, że przed przerwą zimową (nastąpi za cztery kolejki) ta różnica będzie co najmniej tak samo duża. Krok w tym kierunku wiślacy mogą zrobić w dzisiejszym spotkaniu z Polonią Warszawa, ale trener Mariusz Jop przestrzega, że to wcale nie będzie łatwe.

- Polonia jest lepsza niż w poprzednim sezonie i dotychczasowe wyniki nie odzwierciedlają ich potencjału. Mieli sporo problemów, ale idą w górę. Wygrali dwa ostatnie spotkania, więc będziemy mierzyli się z zespołem, który ma dobry okres. To groźny zespół, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. I co ciekawe, na wyjazdach spisują się lepiej, niż w spotkaniach u siebie. To też świadczy o tym, że potrafią bronić i są groźni w szybkim ataku - analizuje trener Jop.

Wisła - Polonia. Goście punktują na wyjazdach

Szkoleniowiec przyznaje, że "w szatni Wisły od pewnego czasu lampka świeci się na czerwono", wskazując tym samym, że krakowian czeka dziś trudna przeprawa. Szczególnie że, Polonia na wyjeździe urwała punkty już Śląskowi Wrocław, ŁKS Łódź, czy Miedzi Legnica.

Nastawienie jest takie samo, bez względu na to, ile my mamy punktów, a ile punktów ma Polonia. I oczywiście ten mecz będzie kolejnym trudnym spotkaniem

Mecz Wisła Kraków - Polonia Warszawa dziś o godz. 14:30. Po tej potyczce nastąpi przerwa na mecze reprezentacji. Trener Jop zdradził, że w tym czasie jego drużyna w Myślenicach zagra towarzyskie spotkanie z Odrą Opole.

