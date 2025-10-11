W piątek ogłoszenie, w sobotę debiut. 3:0 i klub z ekstraklasy klub na łopatkach
Gino Lettieri nie czekał długo na debiut w roli trenera Wieczystej Kraków. Włoch w piątek podpisał kontrakt, a już w sobotę zasiadł na ławce rezerwowych, aby poprowadzić swój nowy klub. To był niezwykle udany debiut, choć to był tylko mecz towarzyski.
W piątek zakończyła się saga związana z nowym trenerem Wieczystej Kraków. 5 października klub zwolnił Przemysława Cecherza i rozpoczął poszukiwania następcy. Przejawiały się m.in. kandydatury Michała Probierza czy Kazimierza Moskala, ale ostatecznie działacze postawili na Gino Lettieriego. 58-letni Włoch podpisał umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu, a jego celem jest awans do PKO BP Ekstraklasy.
Co za debiut na ławce rezerwowych. Zespół z ekstraklasy bez szans
Lettieri został zaprezentowany w piątek, a już w sobotę poprowadził swój nowy zespół w meczu sparingowym przeciwko Radomiakowi Radom. Pierwszoligowiec nie dał szans rywalowi z Ekstraklasy i wygrał 3:0 po golach Lisandro Semedo, Pawła Łysiaka i Kacpra Zagrodzkiego. Spotkanie odbyło się w Radomiu, a Lettieri miał okazję sprawdzić swoich podopiecznych na tle mocnego przeciwnika. Radomiak to obecnie ósmy zespół PKO BP Ekstraklasy.
Włoski trener w meczu ligowym zadebiutuje w sobotę (18 października), kiedy to Wieczysta zagra na wyjeździe z GKS Tychy.