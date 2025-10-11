Partner merytoryczny: Eleven Sports

W piątek ogłoszenie, w sobotę debiut. 3:0 i klub z ekstraklasy klub na łopatkach

Maciej Brzeziński

Gino Lettieri nie czekał długo na debiut w roli trenera Wieczystej Kraków. Włoch w piątek podpisał kontrakt, a już w sobotę zasiadł na ławce rezerwowych, aby poprowadzić swój nowy klub. To był niezwykle udany debiut, choć to był tylko mecz towarzyski.

Gino Lettieri zadebiutował na ławce Wieczystej Kraków
Gino Lettieri zadebiutował na ławce Wieczystej Krakówfiro Sportphoto/Ralf IbingAFP

W piątek zakończyła się saga związana z nowym trenerem Wieczystej Kraków. 5 października klub zwolnił Przemysława Cecherza i rozpoczął poszukiwania następcy. Przejawiały się m.in. kandydatury Michała Probierza czy Kazimierza Moskala, ale ostatecznie działacze postawili na Gino Lettieriego. 58-letni Włoch podpisał umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu, a jego celem jest awans do PKO BP Ekstraklasy.

Co za debiut na ławce rezerwowych. Zespół z ekstraklasy bez szans

Lettieri został zaprezentowany w piątek, a już w sobotę poprowadził swój nowy zespół w meczu sparingowym przeciwko Radomiakowi Radom. Pierwszoligowiec nie dał szans rywalowi z Ekstraklasy i wygrał 3:0 po golach Lisandro Semedo, Pawła Łysiaka i Kacpra Zagrodzkiego. Spotkanie odbyło się w Radomiu, a Lettieri miał okazję sprawdzić swoich podopiecznych na tle mocnego przeciwnika. Radomiak to obecnie ósmy zespół PKO BP Ekstraklasy.

Włoski trener w meczu ligowym zadebiutuje w sobotę (18 października), kiedy to Wieczysta zagra na wyjeździe z GKS Tychy.

Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi na murawie stadionu, wokół widać rozmytą publiczność na trybunach, wyraz ich twarzy wskazuje na skupienie i analizę sytuacji po meczu.
Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem poprowadzi ich nowy trenerMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi razem na murawie stadionu, wyrażając emocje podczas meczu, w tle widownia i fragment reklamy.
Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP

