W piątek zakończyła się saga związana z nowym trenerem Wieczystej Kraków. 5 października klub zwolnił Przemysława Cecherza i rozpoczął poszukiwania następcy. Przejawiały się m.in. kandydatury Michała Probierza czy Kazimierza Moskala, ale ostatecznie działacze postawili na Gino Lettieriego. 58-letni Włoch podpisał umowę obowiązującą do końca obecnego sezonu, a jego celem jest awans do PKO BP Ekstraklasy.

Lettieri został zaprezentowany w piątek, a już w sobotę poprowadził swój nowy zespół w meczu sparingowym przeciwko Radomiakowi Radom. Pierwszoligowiec nie dał szans rywalowi z Ekstraklasy i wygrał 3:0 po golach Lisandro Semedo, Pawła Łysiaka i Kacpra Zagrodzkiego. Spotkanie odbyło się w Radomiu, a Lettieri miał okazję sprawdzić swoich podopiecznych na tle mocnego przeciwnika. Radomiak to obecnie ósmy zespół PKO BP Ekstraklasy.

Włoski trener w meczu ligowym zadebiutuje w sobotę (18 października), kiedy to Wieczysta zagra na wyjeździe z GKS Tychy.

