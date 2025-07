Uciekł z klubu i wywołał skandal. To koniec sprawy, jest oficjalny komunikat

W niedzielę 29 czerwca Śląsk poinformował w specjalnym komunikacie, że Al-Hamlawi "samowolnie opuścił zgrupowanie pierwszej drużyny" , co miało być spowodowane wymuszeniem transferu przez Palestyńczyka. Wrocławski klub w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę na to, że oferta, która w wyjątkowy sposób zainteresowała napastnika, nie była dla klubu wystarczająco atrakcyjna pod kątem finansowym.

Assad Al-Hamlawi we wtorek ostatecznie pożegnał się ze Śląskiem Wrocław. 24-latek na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do występującej w rumuńskiej ekstraklasie Universitatei Craiova. Zawodnikiem tego klubu jest m.in. były zawodnik Śląska Tudor Baluta. Według wielu doniesień to właśnie ten piłkarz miał być zaangażowany w sprowadzenie Al-Hamlawiego do swojego obecnego klubu.