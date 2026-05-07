W ostatnich latach Wieczysta Kraków budziła wśród kibiców mieszane uczucia. Na pewno było jednak o niej bardzo głośno. Wszystko za sprawą Wojciecha Kwietnia. "Król Aptek" przejął osiedlowy klub występujący w klasie okręgowej i finalnie doprowadził go na zaplecze Ekstraklasy.

Kwiecień chcąc osiągać kolejne cele sportowe głęboko sięgał do kieszeni, sięgając po zawodników będących na niższych szczeblach rozgrywkowych absolutnymi gwiazdami. Jednym z pierwszych był Sławomir Peszko, który po zakończeniu kariery trenował Wieczystą, a aktualnie jest wiceprezesem klubu ds. piłkarskich.

Pewnych rzeczy Wojciech Kwiecień nie był w stanie przeskoczyć. W debiutanckim sezonie na poziomie Betclic 1. Ligi Wieczysta musi rozgrywać swoje domowe spotkania w Sosnowcu. Stadion przy ulicy Chałupnika nie spełnia wymogów licencyjnych, a w walce o możliwość gry na stadionie Wisły ubiegł ich ukraiński Szachtar Donieck.

Pierwsza z gwiazd ewakuuje się z Wieczystej Kraków. Carlitos chce wrócić do ojczyzny

Ten sezon na fotelu trenera Wieczystej rozpoczynał Przemysław Cecherz. W trakcie sezonu wymieniono go na Gino Lettieriego, co finalnie okazało się kompletnym niewypałem. Włocha zwolniono po zaledwie trzech spotkaniach, a finalnie drużynę do końca sezonu przejął Kazimierz Moskal.

Doświadczony szkoleniowiec wyprowadził Wieczystą na trzecie miejsce w tabeli. Spoglądając na tabelę wciąż matematycznie możliwy jest nawet bezpośredni awans do Ekstraklasy, lecz bardziej prawdopodobną opcją wydają się być baraże dla Krakowian. Tak przynajmniej wydawało się do ostatniego poniedziałku.

Piotr Koźmiński z portalu "goal.pl" oznajmił, że piłkarze na specjalnym spotkaniu usłyszeli o relegacji Wieczystej do IV ligi, bez względu na wynik sportowy. Sam właściciel klubu na łamach "Gazety Krakowskiej" zaprzeczył o odbyciu wspominanego spotkania. Przemysław Langier z Interii ustalił jednak, że piłkarze dowiedzieli się o możliwości takiego rozwoju wypadków. Wszystko jest związane oczywiście z chęcią zainwestowania Kwietnia w Wisłę Kraków.

Zawodnicy Wieczystej w takim wypadku muszą naprędce szukać klubów. "Przegląd Sportowy Onet" przekonuje, że część z nich może zasilić szeregi "Białej Gwiazdy". Sporo z nich, zwłaszcza tych bardziej zaawansowanych wiekowo, musi rozglądać się za nowymi pracodawcami.

Pierwszym z nich ma być Carlitos. Rutynowany hiszpański napastnik ma być blisko powrotu do ojczyzny. Przynajmniej tak twierdzi tamtejszy serwis "Cazurreando", który podał nazwę dwóch klubów potencjalnie zainteresowanych angażem Carlitosa. Mowa o występujących w trzeciej lidze CD Eldense i Cartagenie.

Można spodziewać się, że jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Projekt Wieczysta Kraków bardzo szybko zmierza ku upadkowi, a kolejni piłkarze muszą rozglądać się za nowym otoczeniem.

Carlitos Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Kwiecień Grzegorz Wajda Reporter

Piłkarze Wieczystej Kraków Marcin Golba AFP

Hajto zareagował na to, co się dzieje w Widzewie Łódź. "Jestem przerażony" Polsat Sport