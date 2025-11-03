Trzęsienie ziemi w Wieczystej Kraków. To już koniec

Włoch bardzo krótko zabawił w Wieczystej. Niedawno zastąpił trenera Przemysława Cecherza, który zostawił zespół na trzecim miejscu. Dziś jednak beniaminek jest na sżóstej pozycji, bo Lettieri w trzech spotkaniach zdołał zdobyć tylko punkt.

W debiucie zremisował z GKS-em Tychy 3:3, ale później było już tylko gorzej. Krakowianie w starciu beniaminków przegrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a w niedzielę nie dali rady Miedzi Legnica.

- Czy obawiam się o pracę? Jestem trenerem od 30 lat, gdybym poczuł coś takiego, już dziś mógłbym kończyć karierę. Co zdecyduje właściciel, nie zależy ode mnie. Moja praca to pomóc zespołowi być lepszym, ale niełatwo w ciągu dwóch tygodni dużo zmienić - mówił włoski trener po ostatnim spotkaniu.

Gino Lettieri zwolniony z Wieczystej Kraków

Kolejna porażka dla właściciela klubu Wojciecha Kwietnia to było jednak już za dużo i w poniedziałek Włoch pożegnał się z Wieczystą.

Gino Lettieri zakończył dziś pracę na stanowisku trenera Wieczystej Kraków. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia oraz sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Zespół w najbliższym czasie poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk - poinformowała Wieczysta.

Lettieri w Wieczystej pracował niespełna cztery tygodnie. To był jego drugi polski klub - w latach 2017 - 2019 pracował w Koronie Kielce.

Teraz przy Chałupnika rozpoczną się poszukiwania nowego szkoleniowca, ale nie wiadomo, czy uda się go zakontraktować przez sobotnim spotkaniem ze Stalą Rzeszów.

PJ

DJB: Czy da się szybko opanować kryzys w Legii Warszawa? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Gino Lettieri zadebiutował na ławce Wieczystej Kraków firo Sportphoto/Ralf Ibing AFP

Trener krakowskiego zespołu, Gino Lettieri, przed pierwszym gwizdkiem był dobrej myśli Jarek Praszkiewicz PAP

Piłkę w efektowny sposób przyjmuje Chuma. Tym razem nie pomógł jednak Wieczystej w odniesieniu zwycięstwa Jarek Praszkiewicz PAP