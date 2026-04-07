Trzęsienie ziemi w Wieczystej Kraków. A jednak nagła rezygnacja. "W trybie natychmiastowym"

Jakiś czas temu bardzo głośno zrobiło się w polskim środowisku kibicowskim o Wieczystej Kraków. Klub ten postawił sobie bowiem bardzo ambitny cel - wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy w możliwie jak najkrótszym okresie. Do pewnego momentu realizacja tego założenia wychodziła krakowskiej ekipie naprawdę dobrze.

Obecnie Wieczysta znajduje się w Betclic I Lidze, a więc na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Na początku obecnego sezonu mogło się wydawać, że Krakowianie faktycznie są zdolni do tego, aby zrealizować swoje marzenie. W miarę upływu czasu sytuacja zaczynała się jednak nieco komplikować.

Mimo dość poważnych zbrojeń Wieczysta wciąż daleka jest od miejsc, gwarantujących awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Na dodatek, w mediach pojawiły się doniesienia o zerwaniu jednej z najważniejszych współprac zespołu.

Wieczysta traci kluczowego sponsora. "Wypowiedzieliśmy umowę w trybie natychmiastowym"

Jednym z głównych partnerów biznesowych Wieczystej Kraków była firma Zondacrypto, a więc jednej z największych giełd kryptowalut w Europie. Nie tak dawno temu prezes firmy - Przemysław Kral - opublikował dość obszerne oświadczenie, z którego między innymi dowiedzieliśmy się o zakończeniu współpracy pomiędzy Zondacrypto a Wieczystą Kraków.

"Zondacrypto inwestuje miliony w polski i europejski sport. Jesteśmy dumnym partnerem m.in. Rakowa Częstochowa, Atalanty Bergamo, Lechii Gdańsk, GKS Katowice, Pogoni Szczecin czy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. [...]. W przypadku klubu Wieczysta Kraków, to my wypowiedzieliśmy umowę w trybie natychmiastowym. Powodem było ewidentne niewywiązanie się przez klub z zakontraktowanych świadczeń reklamowych. Jako Prezes mam obowiązek chronić kapitał spółki - nie płacimy za usługi, które nie zostały zrealizowane" - przekazał prezes Zondacrypto.

W życiu społeczności Wieczystej Kraków dzieje się w ostatnim czasie naprawdę wiele. Zespół zanotował bardzo niepokojącą passę, co postawiło pod znakiem zapytania przyszłość obecnego szkoleniowca ekipy - Kazimierza Moskala. Z medialnych doniesień mogliśmy się dowiedzieć, co rzeczywiście czekać będzie trenera klubu z "Miasta Królów".

Piłkarze Wieczystej Kraków

Kazimierz Moskal

Tak zawodnicy Wieczystej Kraków świętowali awans do Betclic I ligi

