Trzecia bramka przewrotką Polaka w nieco ponad rok. Znowu to zrobił

Bruk-Bet Termalica Nieciecza ma już zapewniony awans do Ekstraklasy, ale poważnie podchodzi do kolejnych spotkań. W poniedziałek pojechała do Legnicy na mecz z Miedzią. Już po 9. minutach prowadziła 1:0, bo trzecim w odstępie niespełna piętnastu miesięcy golem zdobytym przewrotką popisał się Kamil Zapolnik.