Trwa hit Fortuna I ligi. Wisła Kraków gra z Arką Gdynia

Wisła nieźle zaczęła sezon, w dwóch meczach zgromadziła cztery punkty. Najpierw bezbramkowo zremisowała z Sandecją Nowy Sącz, a potem pokonała Resovię 2-0.

Dzisiaj "Biała Gwiazda" mierzy się, przynajmniej w teorii, z dużo groźniejszym rywalem. Arka Gdynia to jeden z faworytów do awansu. W poprzednim sezonie grała w barażu o awans do PKO Ekstraklasy, ale tam przegrała z Chrobrym Głogów 0-2.

Ten sezon Arka też nieźle zaczęła. Ma taki sam bilans, jak Wisła - cztery punkty, po zwycięstwie 0-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała i bezbramkowym remisie z Zagłębiem Sosnowiec.

Mecz rozpoczął od groźnej akcji Wisły, ale dośrodkowanie Wachowiaka przeciął Krzepisz. Za chwilę krakowianie znów zaatakowali skrzydłem, ale gdynianie w ostatniej chwili zdołali wybić piłkę. Goście próbowali się odgryzać, ale ich akcje na ogół kończyły się przed polem karnym wiślaków.

W pierwszym kwadransie to krakowianie mieli przewagę, ale brakowało im konkretów. Z kolei goście cały czas czyhali na kontrę.

W 23. minucie Wisła w końcu oddała konkretny strzał na bramkę Arki. Ze skrzydła precyzyjnie dośrodkował Michael Pereira, a Kacper Duda huknął z pierwszej piłki, ale niecelnie.

Minutę później Arka grała już w osłabieniu. Christian Aleman bez piłki uderzył Baltę i otrzymał czerwona kartkę!

Mimo tego, to goście za chwilę mogli prowadzić, ale do zagrania wzdłuż bramki nie doszedł Karol Czubak. Zawodnikowi Arki zabrakło kilkudziesięciu centymetrów, by wpakować piłkę do siatki.

W 35. minucie gdynianie mieli kolejną doskonałą okazję. Pierwsze uderzenie Mateusza Stępienia zablokował Igor Łasicki, a poprawkę z linii wybił Joseph Colley.

Przed przerwą Wisła zdołała odzyskać panowanie nad meczem, ale ciągle miała duże problemy ze stworzeniem sytuacji i pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo.

Wisła Kraków - Arka Gdynia 0-0 - trwa przerwa

Czerwona kartka: Aleman (24.).

Żółte kartki: Balta, Basha - Marcjanik.

Wisła: Biegański - Jaroch, Łasicki, Colley, Wachowiak - Pereira, Balta, Basha, Duda, Młyński - Żyro.

Arka: Krzepisz - Rymaniak, Marcjanik, Dobrotka, Milewski - Adamczyk, Gol, Aleman, Stolc, Stępień - Czubak.