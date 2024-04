Trójmiejska autostrada do Ekstraklasy. W barażach ścisk jak w tramwaju

Na czele peletonu ściągającego trójmiejski duet jest rewelacyjny na wiosnę GKS Katowice , który przegrał po raz pierwszy po siedmiu kolejnych wygranych. Odra Opole przerwała doskonałą passę zawodników trenera Rafała Góraka i to na jego boisku wygrywając 3-1. Pierwszy gol bardzo opolskim stylu brytyjskim stylu, po dalekim rzucie z autu. Kolejne bramki z kolei w stylu bardzo nie-brytyjskim, najpierw z dystansu trafił Vittorio Continella (Włoch, który w juniorach był graczem m.in. Juventusu, Spezii i Torino), a potem Kolumbijczyk Jean Franco Sarmiento . Czapki z głów przed trenerem Adamem Noconiem , który idealnie trafił ze zmianami i wprowadzeniem na boisko Continelli i Sarmiento. Katowice, Górnik Łęczna, Motor Lublin i GKS Tychy mają po 45 punktów i zajmują miejsca 3-6.

Tuż za strefą barażową plasują się Wisły z Płocka i Krakowa, które zmierzyły się w bezpośrednim meczu. Nie było to widowisko, które będzie się wspominać latami, piłkarze zmagali się z rywalami oraz nierówną murawą, która w polu podbramkowym przypominało pastwisko. Wydawało się, że to płocczanie okażą się lepsi i wskoczą do strefy barażowej, długo prowadzili po bramce nieźle grającego Fryderyka Gerbowskiego. Wyrównał w jednej z ostatnich akcji meczu Igor Sapała, dwóch rannych zamiast jednego zabitego.