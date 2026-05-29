Triumf Wieczystej. Po meczu wieści o zwolnieniu. Szykuje się wstrząs

Paweł Czechowski

Polonia Warszawa ma za sobą absolutny piłkarski rollercoaster - w ostatniej kolejce Betclic 1 Ligi "Czarne Koszule" rzutem na taśmę wywalczyły sobie awans do baraży, a potem, w półfinale owych baraży, przegrali 2:3 z Wieczystą Kraków i pożegnali marzenia o PKO BP Ekstraklasie. Porażka w Krakowie może oznaczać jeszcze jedno - wedle najświeższych doniesień Tomasza Włodarczyka stołeczny klub ma pożegnać trenera Mariusza Pawlaka - i już można mówić o mocnym kandydacie na jego miejsce.

Dwóch piłkarzy Polonii i zawodnik Wieczystej walczą o piłkę na boisku podczas meczu.
Mecz Wieczysta Kraków - Polonia WarszawaMichal KedzierskiNewspix.pl

Przed ostatnią kolejką Betclic 1 Ligi Polonia Warszawa zajmowała w tabeli siódmą pozycję - a więc taką, która nie dawała jej awansu do baraży o PKO BP Ekstraklasę. Finalna seria gier przyniosła jednak "Czarnym Koszulom" spektakularny sukces.

Stołeczna ekipa aż do 98. minuty rywalizacji z Odrą Opole remisowała z wspomnianymi rywalami 1:1, ale wówczas gola na wagę zwycięstwa zespołu z Konwiktorskiej zdobył Łukasz Zjawiński. Przy jednoczesnej porażce Ruchu Chorzów ze Zniczem Pruszków oznaczało to, że "Poloniści" - kosztem "Niebieskich" - wdarli się ostatecznie na lokatę pozwalającą im dalej marzyć o awansie na najwyższy szczebel rozgrywek w Polsce.

W półfinale baraży rzeczywistość okazała się jednak dla "Dumy Stolicy" brutalna - mimo grania przez całą drugą połowę spotkania z Wieczystą Kraków w przewadze (czerwoną kartkę obejrzał wówczas Aleksandar Djermanović), Polonia uległa ostatecznie przeciwnikom 2:3 i jej wszelkie marzenia związane z ekstraklasowymi boiskami prysnęły.

To zdarzenie może zaś przyczynić się do kolejnego wstrząsu w warszawskiej drużynie...

Polonia Warszawa ma pożegnać trenera. Potencjalny następca jest dobrze znany przy Konwiktorskiej

Jak bowiem informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" po przegranej z Wieczystą zarząd Polonii miał podjąć decyzję o zrezygnowaniu z dalszej współpracy z trenerem Mariuszem Pawlakiem, który w PW zatrudniony był od sierpnia 2024 roku. Klamka miała tu już w zasadzie zapaść.

Faworytem do zastąpienia Pawlaka ma być tymczasem weteran wśród polskich trenerów - Piotr Stokowiec. Ten niedawno rozstał się z ligowym rywalem "Czarnych Koszul", Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a należy też wspomnieć, że nie byłaby to jego pierwsza przygoda przy Konwiktorskiej - z "Polonistami" współpracował już w latach 2010 - 2013, w różnych rolach.

Finał baraży o Ekstraklasę: Wieczysta niebawem zagra z Chrobrym

Tymczasem przed nami już ostatni akcent pierwszoligowych zmagań - w niedzielę 31 maja, o godz. 20.45, w finale baraży Wieczysta zagra z Chrobrym Głogów. Niezależnie od triumfatora będzie można potem mówić o absolutnym debiucie na poziomie Ekstraklasy.

