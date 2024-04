O tym, że podczas środowego treningu Zagłębia Sosnowiec doszło do skandalicznego incydentu, poinformował serwis Meczyki.pl. Jak przekazał Samuel Szczygielski, na zajęciach pojawiła się grupa kibiców, która zaatakowała Aleksandra Chackiewicza. Trener został uderzony w twarz i miał zostać kilkukrotnie kopnięty.

Prawdopodobnie zajście ma związek z ostatnimi wydarzeniami w klubie - Zagłębie zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli I ligi i wiele wskazuje na to, że nie zdoła się utrzymać. Podopieczni Chackiewicza dwa ostatnie spotkania ligowe - z Lechią Gdańsk i GKS-em Katowice - przegrali w stosunku 0:4. Po drugim z meczów dość kuriozalnej wypowiedzi udzielił białoruski trener, który stwierdził, że to piłkarze ustalali taktykę na spotkanie.

"Nie wiem, jaki był ten plan, wszystko wymyślił zespół, ja zostałem za zamkniętymi drzwiami . Nie ma anarchii, piłkarze muszą wiedzieć, że też są odpowiedzialni za wynik. Niektórzy zawodnicy mogą, ale nie chcą (grać), a inni chcą, a nie mogą. Nie jestem matematykiem, ale powiedziałem im, że jeśli ktoś nie chce, to może już nie wychodzić na boisko" - mówił.

Zagłębie Sosnowiec o skandalu podczas treningu. Sprawa zgłoszona na policję

I chociaż kibice Zagłębia mają prawo czuć rozczarowanie z powodu wyników swojego zespołu i mieć o to pretensje do Chackiewicza, to nie zmienia faktu, że ich zachowanie było skandaliczne. Sam klub nie spieszy się jednak z ocenami, a w lakonicznym komunikacie wydanym w środę dość enigmatycznie opisał zajście na treningu.