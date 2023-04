Trener Wisły znalazły winnych porażki w Chorzowie. Podał dwa powody

Po porażce 0-2 w Chorzowie spadła z drugiej pozycji, ale wszystko wciąż jest możliwe . Trener Sobolewski przyznał, że dwa czynniki przesądziły o przegranej. - Popełniliśmy mnóstwo błędów. Było ich tylko choćby w akcji, po której straciliśmy gola, że wystarczy ich do końca sezonu. Kolejny powód porażki, to brak podejmowania ryzyka - stwierdził szkoleniowiec krakowian.

Radosław Sobolewski: Mnóstwo błędów i brak ryzyka

Sytuacja Wisły wciąż jest bardzo dobra. Liderujący ŁKS wydaje się być poza zasięgiem, ale do Ruchu traci tylko dwa punkty. Może jednak zdarzyć się, że o awans będzie musiała walczyć w barażach, bo za plecami blisko jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Puszcza Niepołomice. - Jak byliśmy na dziesiątym miejscu, to wyznaczyliśmy sobie cel. To awans do Ekstraklasy i dla mnie jest bez różnicy, w jaki sposób go zrealizujemy. Musimy to zrobić - twierdzi trener Sobolewski.