Trener Wisły mocno przed hitem: „Nikt w to nie wierzył!”

Wisła wiosną wygrała osiem z dziewięciu meczów i jeśli dziś wygra kolejny, to odsadzi Ruch w walce o awans do Ekstraklasy. - Nikt spoza klubu nie wierzył, że uda nam się odrobić tyle punktów - podkreśla trener Radosław Sobolewski przed hitem I ligi. Dziś o godz. 17.30 spotkanie Ruch Chorzów - Wisła Kraków. Transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.