Przed każdym meczem Wisły tradycyjnie odbywa się konferencja prasowa. Ta poprzedzająca spotkanie z GKS-em Tychy miała miejsce w czwartek na stadionie o godz. 12. Na trenera Mariusza Jopa czekało siedmiu dziennikarzy, którzy łącznie zadali kilkanaście pytań. Szkoleniowca najbardziej zaskoczyło jednak ostatnie z nich.

Dotyczyło ono jubileuszu, który Jop będzie świętował właśnie w piątek. Wtedy bowiem mija 500 dni, odkąd szkoleniowiec objął stanowisko pierwszego trenera Wisły.

Gdy Jop się o tym dowiedział, wyglądał na mocno zaskoczonego.

Bardzo szybko mi ten czas minął. Terminarz pracy jest napięty, dużo się dzieje i jest sporo emocji, więc to mija bardzo szybko. To jednak nawet nie jest dla mnie praca, ale coś, co lubię robić – podkreśla Jop.

- Dla mnie statystyki nie mają jednak większego znaczenia. Nie jest ważne, czy ja, czy ktoś inny będzie prowadził Wisłę. Ważne, żeby zespół odnosił sukcesy i realizował cele - dodał szkoleniowiec.

Mariusz Jop - trener Wisły z najdłuższym stażem od siedmiu lat

Jop jeszcze po zakończeniu konferencji upewniał się, czy jutro na pewno stuknie mu 500 dni na posadzie pierwszego trenera Wisły. Obecny szkoleniowiec pracę w tej roli rozpoczął 24 września 2024 r., zastępując Kazimierza Moskala, który na stanowisku wytrwał 111 dni. Wcześniej drużynę prowadzili: Albert Rude (154 dni), Radosław Sobolewski (425), Jerzy Brzęczek (231), Adrian Gula (251), Peter Hyballa (163), Artur Skowronek (380), a dłuższy staż od Jopa miał dopiero Maciej Stolarczyk (514 dni w latach 2018 - 2019).

Jop jest jednak na dobrej drodze, by jeszcze śrubować wynik, bo jesienią jego drużyna spisała się świetnie. Wisła jest liderem tabeli i ma dziewięć punktów przewagi nad Polonią Bytom oraz 10 nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki, zajmującą trzecią pozycję, która nie daje bezpośredniego awansu do Ekstraklasy.

