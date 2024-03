Trener klubu I ligi grzmi po decyzjach sędziów. "Pięknie nas skręciliście"

Dochodzi do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Piłkarze i trenerzy odzywają się normalnie, a odpowiedź drugiej strony jest często chamska, lekceważąca, a to nie jest w porządku. Powiem szczerze, po meczu, jak zawsze poszedłem do pokoju sędziów mimo wszystko podać rękę. Powiedziałem "pięknie nas skręciliście". Pan sędzia nie podał mi ręki i powiedział, że opisze tę sytuację. Piłkarzom na boisku też nie podał ręki po meczu. Ktoś musi nad tym panować, bo to idzie w złym kierunku

~ powiedział Feio.