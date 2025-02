Transferowa ofensywa Wisły. Dogadane. Żegna giganta, będzie grał w Krakowie

Latem 2022 roku trafił z OGC Nice do Panathinaikosu Ateny. W jego barwach rozegrał ledwie 19 minut i został wypożyczony na rok do Volos NPS. Tam wiodło mu się o wiele lepiej. W sezonie 2023/24 wystąpił w 26 spotkaniach i miał na koncie jedną bramkę .

Wisła Kraków dogrywa pierwszy zimowy transfer. Alexis Trouillet ustalił warunki kontraktu

Przed kilkoma tygodniami skończył 24 lata, jest środkowym pomocnikiem. Ma za sobą grę w reprezentacji Francji do lat 18. Na Reymonta zjawia się po to, by pomóc Wiśle w awansie do Ekstraklasy. Jak widać, otrzymuje niebagatelny kredyt zaufania.