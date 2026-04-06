To znów się dzieje. Bezpardonowy atak w Nawrockiego. Kibice nie mieli litości

W marcu 2026 roku otrzymaliśmy informację o zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego tzw. "Ustawy 1600", której autorzy domagali między innymi: zniesienia stosowania tymczasowego aresztu w sytuacji, kiedy popełnione przestępstwo zagrożone jest dwuletnią lub krótszą karą pozbawienia wolności. Ponadto, w myśl tej ustawy zabronione miało być także wykorzystanie dowodów, uzyskanych do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego.

Decyzja ta spotkała się z ogromnym poruszeniem. Szczególnie ostro zareagowały na nią rodzime środowiska kibicowskie. Po ogłoszeniu prezydenckiego weta na wielu polskich stadionach zaczęły pojawiać się transparenty, których autorzy zwracali się do prezydenta RP z jasnym, lecz mało przyjaznym przekazem.

Znaczna różnica w podejściu do sytuacji pojawiła się jednak podczas niedawnego meczu Górnika Zabrze z Cracovią. Transparent kibiców z Zabrza głosił bowiem treść, która wyrażała poparcie dla decyzji głowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Okazuje się jednak, że głos grupy kibicowskiej Górnika Zabrze był prawdopodobnie tylko wyjątkiem od reguły. Podczas poniedziałkowego meczu Betclic I Ligi pomiędzy Wisłą Kraków z Górnikiem Łęczna na trybunie znów pojawił się bowiem baner, którego treść głosi wyraźny sprzeciw wobec wyżej opisanych działań Karola Nawrockiego.

"Karol Nawrocki - niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom (świadkom koronnym red.) podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody" - taki oto napis pojawił się na wspomnianym transparencie grupy kibiców Wisły Kraków.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że jakiś czas temu do kwestii postulatów kibicowskich odniósł się prezes krakowskiej Wisły - Jarosław Królewski. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych wyraził on wówczas brak poparcia dla tego typu inicjatyw. "Absolutnie bez sensu jest ten atak na PKN na transparentach - chyba ktoś czegoś nie doczytał i potem poszło bezrefleksyjnie" - pisał wówczas Królewski.

