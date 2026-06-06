To oni zastąpią Wieczystą Kraków w lidze. Zapadły ostateczne rozstrzygnięcia

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Znamy już najważniejsze rozstrzygnięcia w PKO BP Ekstraklasie i Betclic 1. Lidze. Kilka dni temu Wieczysta Kraków jako ostatnia cieszyła się z awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Ostatnią niewiadomą było to, kto zajmie miejsce krakowskiego zespołu wśród pierwszoligowców. To wyjaśniło się w sobotnie popołudnie, gdy Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Sandecję Nowy Sącz 3:1.

Podbeskidzie Bielsko-Biała awansowało do Betclic 1. Ligi
Podbeskidzie Bielsko-Biała awansowało do Betclic 1. LigiKrzysztof DzierżawaNewspix.pl

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław bezpośrednio awansowały z Betclic 1. Ligi do PKO BP Ekstraklasy. Jako trzecia promocję na najwyższy szczebel rozgrywkowy wywalczyła Wieczysta Kraków, która osiągnęła swój cel poprzez baraże. W decydującym starciu Krakowianie ograli Chrobrego Głogów 2:1.

Niezwykle emocjonujące były także mecze barażowe o Betclic 1. Ligę. W półfinale Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało Śląsk II Wrocław 2:1, a Sandecja Nowy Sącz ograła Olimpię Grudziądz także 2:1. Tym samym - w sobotnie popołudnie - w Bielsku-Białej doszło do decydującego starcia.

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Byli blisko upadku. Teraz świętują awans. Gol w 97. minucie

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Decydujący mecz o awans do Betclic 1. Ligi. Bielsko-Biała świętuje

Gospodarze świetnie rozpoczęli finałowe spotkanie. Już po ich pierwszej akcji ofensywnej został podyktowany rzut karny. Co prawda początkowo rozjemca nie wskazał na jedenasty metr, ale po weryfikacji akcji przy pomocy systemu VAR przyznał, że Krzysztof Kolanko został w sposób nieprzepisowy potraktowany przez Aleksandra Wołczka. Rzut karny na gola zamienił Lucjan Klisiewicz.

Po przerwie długo inicjatywę miała Sandecja, która dążyła do wyrównania, ale drugi skuteczny cios wyprowadzili gospodarze. W 67. minucie bramkarza gości pokonał Kamil Sochań. W 80. minucie efektownie i celnie z woleja strzelił Dalibor Takic i było 3:0.

Zespół z Małopolski zmniejszył rozmiary porażki w 84. minucie za sprawą Daniela Pietraszkiewicza, ale to było ostatnie trafienie w tym meczu.

Tym samym po końcowym gwizdku piłkarze Podbeskidzia mogli rozpocząć świętowanie awansu na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej bezpośrednią promocję uzyskały Unia Skierniewice i Warta Poznań.

Betclic 2 Liga
Finał
06.06.2026
13:45
Zakończony
Lucjan Klisiewicz
5' (k.)
Kamil Sochan
67'
Dalibor Takac
80'
D. Pietraszkiewicz
84'
Wszystko o meczu

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